"Ça la rend plus dangereuse" : le BBD (pro B de Basket) se prépare à affronter La Rochelle

Ce vendredi 3 décembre à 20 heures, le BBD joue en Charente-maritime face au Stade Rochelais (Pro B). Au match aller, le Boulazac Basket Dordogne a remporté ce derby régional (86/70). Ce match retour s'annonce corsé pour les Périgourdins selon l'entraîneur Alexandre Ménard : "pour moi, c'est une bête blessée, et ça la rend plus dangereuse. L'équipe de La Rochelle a fait beaucoup de très bons matches en menant avec de gros écarts, et à la fin, elle n'est pas récompensée". Référence aux quatre défaites de La Rochelle depuis le début de l'année contre une seule victoire.

"Ça sera très dur de s'imposer là-bas"

"Nous, on vient de se faire punir" avec la défaite du BBD face à Angers (105/87) " donc ils doivent penser que c'est le bon moment pour nous prendre [...] on n'y va surtout pas la fleur au fusil, il faut qu'on se remette à l'endroit sur des choses simples et eux jouent quasiment leur survie, donc on sait que ça va être un match "à la vie à la mort" et ça sera très dur de s'imposer là-bas." Par ailleurs, Nicolas de Jong sera de retour après sa blessure pour ce match. Sauf surprise, "il devrait pouvoir tenir sa place" indique le coach.

Vous suivez la rencontre sur l'antenne de France Bleu Périgord ce vendredi soir à 19h30, avec Xavier Dalmont et Francis Lacour. Anthony Monset, le coach des U18 du BBD sera également avec nous pour commenter ce match.