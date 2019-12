Ça recommence bien pour l'ESBF en championnat de France

Besançon, France

L'ESBF débute la phase Retour de la D1/LFH comme elle avait terminé la phase Aller, le 6 novembre dernier : victorieusement ! C'est même une 3e victoire consécutive en championnat de France qu'ont signé les handballeuses bisontines ce dimanche soir : 24-23, contre Chambray-Touraine, dans leur chaudron du Palais des Sports qui était encore aux trois quarts rempli avec 2.500 spectateurs présents malgré ce match de reprise programmé le week end entre Noël et Nouvel An...

Les Bisontines un peu brouillonnes mais très sereines pour ce match de reprise

C'est vrai, à la simple lecture du score pour le moins étriqué, on pourrait se dire que les joueuses de Raphaëlle Tervel et Sandrine Mariot en ont bavé et tremblé jusqu'au bout face à l'avant-dernier du classement qui n'avait gagné que 2 matchs (dont le match... aller en ouverture du championnat) depuis le début de saison... Mais pas vraiment, en réalité, même si - certes, aussi - elles étaient menées de 2 longueurs à la pause (11-13, mi-temps).

Non, malgré une vingtaine de tirs ratés (dont 8 sur les montants du but adverse et autant arrêtés par la gardienne de Chambray, Linda Pradel) et un jeu un peu brouillon, parfois, pour cette remise en route collective après un mois et demi sans compétition depuis l'élimination avec les honneurs de la Coupe d'Europe : Alizée Frécon (4 buts et 3 passes décisives) et ses copines n'ont jamais paniqué (3-5, 9' / 6-5, 12' / 10-9, 22' / 10-12, 27').

Au contraire, l'ESBF a sereinement géré les débats. Et plus encore au retour des vestiaires, en reprenant assez rapidement les devants au tableau d'affichage (15-14, 36') pour ne plus les lâcher (19-17, 50' / 21-19, 54' / 23-20, 57') ! Alors, oui, les Bisontines n'ont fini qu'avec un +1 (24-23) mais elles savaient avoir de la marge en comptant toujours 3 buts d'avance à l'entame de la dernière minute (24-21, 58'50")...

Poursuivre la remontée vers le Top 4 voire le podium du classement

Grâce à ce 4e match d'affilée sans défaite (1 nul puis 3 victoires) en championnat, l'ESBF reste 6e du classement, pour l'instant. Mais la poursuite de son opération remontée dans le Top 4 - synonyme de 1/4 de finale - retour des playoffs à domicile - est en bonne voie.

À l'issue de cette 12e journée de D1/LFH, les Francs-Comtoises ne comptent plus que 2 points de retard sur le 4e (Fleury-Loiret). Et même seulement 3 de moins, désormais, sur le podium (Nantes, 3e)...