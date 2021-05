"Ça va mettre du baume au cœur", le public de retour dans les gradins pour le match du Fleury Loiret Handball

Le public sera de retour dans les gradins du Palais des sports d'Orléans ce mercredi soir pour assister à la rencontre entre le Fleury Loiret Handball et Plan-de-Cuques, une première en 2021. Les joueuses et le coach sont ravis de finir devant leurs supporters cette fin de saison sans enjeux.

C'est une première en 2021 dans la métropole d'Orléans. Le public fait son retour dans les gradins du Palais des sports d'Orléans ce mercredi soir à 18h30, avec une jauge de 800 places pour assister au match des Panthères du Fleury Loiret Handball face à Plan-de-Cuques. Ce match comptant pour la 13e journée des play downs n'a pas d'enjeu particulier pour les Fleuryssoises mais les supporters apporteront une certaine saveur à cette rencontre.

"Une belle surprise"

"Je pense que ce sera à l'échauffement, quand on va arriver sur le terrain, qu'on va voir un peu dans les tribunes que ça s'agite et on va se rendre compte qu'enfin, on a notre public qui sera là au Palais", sourit Laura Kamdop, la pivot du Fleury Loiret Handball. Elle ne s'attendait pas à revoir les supporters cette saison donc c'est une très bonne surprise pour elle. "J'étais partie sur une saison blanche sans public et qu'on repartirait fin août ou début septembre avec du public et donc c'est une belle surprise", ajoute-t-elle.

Le public n'avait plus garni les tribunes du Palais des Sports pour un match des Panthères depuis le 14 octobre dernier, face à Metz (une défaite 26-39). Toutes les joueuses ont donc hâte de retrouver les sensations d'avant, "cet engouement, l'ambiance ou encore le bruit", détaille la pivot. "Quand on parlait sur le terrain, on s'entendait, c'était étrange et on s'est habitué malheureusement et puis avec le public ça va mettre du baume au cœur à tout le monde pour repartir sur de nouvelles bases pour la rentrée prochaine."

"Le club au taquet"

Il y a aussi cette petite fierté pour les Panthères d'être les premières à accueillir du public dans la métropole orléanaise en 2021 et tout le monde est "au taquet au club", selon le coach Christophe Cassan. "Toutes les parties du club sont vraiment excités", affirme l'entraîneur, "les bénévoles, la régie commerciale, le staff, on est très heureux de pouvoir accueillir et tout le monde est en ordre de bataille dans un délai assez court, donc être les premiers oui mais on a eu peu de temps de préparation", conclut-il.

Ce public est en tout cas une très bonne nouvelle pour mettre un peu de piment dans cette fin de saison sans enjeu pour les Panthères.