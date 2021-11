L'arrière du CBC Florian Thibedore éloigné deux mois des parquets : "c'était un cauchemar"

La saison a vraiment débuté vendredi dernier pour Florian Thibedore face au Centre fédéral. Jusqu'ici, il avait manqué le début du championnat de N1 en raison d'une blessure musculaire. A la façon qu'il a de décompter les matches manqués, on se rend compte tout de suite que le temps lui a semblé long. Très long.

"J'ai loupé 11 matches, confirme l'arrière du Caen Basket Calvados. Cela fait deux mois que je suis sur le côté. Je rongeais mon frein. C'était un cauchemar. "

Le meilleur scoreur de la saison passée du Camp Basket Calvados reconnaît volontiers que la patience n'est pas toujours son fort. A 31 ans, Florian Thibaudeau a déjà subi des blessures, mais jamais au point d'être absent deux mois des parquets en pleine saison.

"Faire du basket, c'est notre métier et c'est aussi notre passion. C'est long de ne rien faire pendant la journée, juste venir s'asseoir et regarder les copains s'entraîner. On ne peut pas faire ce qu'il nous plaît. Il a fallu que je m'occupe pendant deux mois à faire d'autres choses en dehors du basket."

Cette autre occupation, ce sont des formations en vue de la suite à donner à sa carrière. Pour son premier match vendredi dernier face au Centre fédéral, Florian Thibedore a inscrit 13 points en 21 minutes et signé la deuxième meilleure évaluation de son équipe. Mais l'arrière du CBC est conscient que la route est encore longue.

"J'essaie déjà de me remettre en selle et de me remettre bien physiquement. Après, le coach prendra ses décisions. Forcément, il faut que je montre que je puisse jouer. Je ne peux pas arriver comme ça au bout de deux mois sans avoir, entre guillemets rien fait et jouer 30 - 35 minutes. Ce n'est pas possible. Il y a donc des efforts que je dois faire pour montrer que j'ai ma place.

J'ai fait la présaison. Il y a des anciens de l'année dernière et même des nouveaux avec qui j'avais déjà joué. J'ai donc déjà des automatismes avec l'équipe même s'ils ne sont pas bien léchés."

La trêve internationale après le match de vendredi prochain face à Mulhouse lui donnera justement du temps pour se fondre à nouveau dans le collectif du basket Calvados et regagner le temps perdu.