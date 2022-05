Le CBC s'impose à Poitiers (81-83) et se qualifie pour les demi-finales des Playoff

Le Caen Basket Calvados a réussi à faire tomber Poitiers (81-83) dans sa salle ce vendredi au terme d'un match tactiquement maîtrisé. Tout au long de la rencontre, les Basketteurs caennais ont su rester au contact des Locaux dans une atmosphère étouffante et surchauffée.

"Il faut reconnaître que ce match a été un combat, reconnaissait à la sortie du vestiaire le coach du CBC Fabrice Courcier. Cela a été une très belle équipe de Poitiers et cela a été une équipe de Caen solidaire et opportuniste. On voulait rester au contact le plus longtemps possible et profiter sur les trois-quatre dernières minutes de prendre un avantage."

Le plan a été savamment appliqué par ses joueurs. Tout au long du match, les équipes ont rendu les coups et si ce n'est un 12-0 concédé dans le premier quart temps, jamais les hommes de Fabrice Courcier n'ont laissé Poitiers s'enflammer.

Une succession de quatre paniers à trois points dans le dernier quart temps a mis Poitiers la tête dans le seau.

Avec ce deuxième succès, le CBC s'offre son billet pour les demi-finales en s'évitant de piocher physiquement dans un match d'appui. Il affrontera La Rochelle le vendredi 20 mai en premier match au Palais des Sports de Caen

Les principaux faits du match

Score finale : Poitiers - CBC : 0-0 (24-21 / 21-22 /22-20/ 14-20)

- Kevin Bracy Davis et Carl Ona Embo aligne deux shoots à trois pts. Le Caen BC s'offre six pts d'avance à 2mn58 de la fin (74-80) !!

- D'un shoot longue distance XXL, Carl Ona Embo remet les deux équipes à la même hauteur (71-71) et en ajoute un 2e dans la foulée : 71-74 à 5mn15 du terme! Kevin Mendy réplique à l'issue d'un temps-mort. Tout est à refaire (74-74) et tout reste à faire.

Fin du 3e quart temps : 67-63

- Les Locaux terminent le 3e quart temps sur un dernier panier à deux pts. Il faudra être solide.

- Poitiers et le Caen basket Calvados dos à dos (57-57 à 3mn de la fin du quart-temps). Aucun écart supérieur à deux pts jusqu'au panier de Séraphin Saumont (57-60). Ecart qui monte à 4pts en faveur de Caen...avant la réaction immédiate de Poitiers (63-61) et de Marius Chambre.

- Le CBC sur un 4-0 recolle . Pertes de balles et mauvais choix montrent que les deux équipes sont tendues (54-53 au bout de 5mn)

Match à haute intensité pour le Caen BC qui reste au contact tout au long du match © Radio France - Olivier Duc

A la mi-temps : 45-43

-Carl Ona Embo retrouve la mire au bon moment et place cinq pts pour faire repasser le CBC devant (38-40 à 3mn40 de la mi-temps). Le Caennais réduit le score juste avant la pause (45-43)

- Le CBC, mené en début de 2e quart-temps de 5pts, reste au contact sur deux shoots à trois pts de Romain et Saumont 34-33 (14") puis de Noël 35-35 (14"30).

Fin du premier quart temps : 24-21

- Un judicieux temps mort du CBC met fin à un 12-0 de Poitiers mais les basketteurs caennais restent derrière (21-16).

-Mené 9-3, Poitiers réagit et recolle pour passer devant 10-9 (4")

- Le CBC premier à se mettre en route avec un 5-0 puis 7-2 (2"22).