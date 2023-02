Caen BC : Moïse Diamé de nouveau stoppé par son genou

En dix-huit saisons, Moïse Diamé n'avait manqué que six matchs. Epargné par les blessures, le pivot du Caen BC vit une saison 2022-2023 compliquée. Le voilà de nouveau stoppé alors qu'il venait de reprendre par séquence la compétition.

"Est-ce que c'est une dure saison ? Je ne sais pas, il n'y a pas de saison pour le moment. Tout simplement, prend avec le sourire Moïse Diamé. Je suis dans une situation propre à celle du métier de sportif. Si j'avais mal au genou et que je faisais un métier standard, je serais en mesure de le faire. Sauf que mon métier, c'est de courir, de sauter. À partir du moment où je n'ai pas un genou opérationnel, cela devient compliqué d'être en mesure d'aider mes coéquipiers sur le terrain."

Moïse Diamé s'était blessé au ménisque sur un rebond lors de la préparation d'intersaison en septembre dernier. Sa blessure l'avait écarté jusqu'au mois dernier des parquets de Nationale Une masculine. Il avait pu reprendre le temps de quatre rencontres, jamais plus de treize minutes. Mais au sortir de la trêve, son genou lui impose à nouveau de s'arrêter.

"J'ai encore une petite gêne qui m'oblige à rester sur le côté quelque temps. J'ai fait des examens complémentaires qui ont indiqué que je n'étais pas non plus totalement en pleine possession de mes moyens. La meilleure solution - et qui est celle qui a été retenue - est que je prenne le temps de faire en sorte que tout se remette d'aplomb."

Moïse Diamé va donc suivre des tribunes la deuxième phase du championnat de N1 qui reprendra le 10 mars par un déplacement à Poitiers. Le pivot caennais ne désespère pas de reprendre d'ici les play-offs. Mais le joueur de 36 ans n'est pas du genre à perdre le moral ou à se plaindre.

"Mon moral est bien, assure-t-il dans un grand sourire. Je suis de nature très optimiste et je relativise beaucoup les choses. Je dis toujours qu'il y a bien pire. Au quotidien, des gens traverse des épreuves bien plus douloureuses et compliquées que la mienne. Je n'ai aucun problème de moral."