“Caen est une ville sportive” - Roch Bedos, coach du Caen HB, sur la ferveur populaire multi disciplines

La saison est terminée pour le Caen HB mais elle restera exceptionnelle avec la première participation du club au playoffs d'accession à la Starligue, l’élite du handball français. Les Caennais ont finalement été éliminés samedi soir à Tremblay-en-France mais leur entraîneur Roch Bedos tire un bilan très positif de cette opus 2002-2023. Au-delà du bilan sportif, le coach a savouré l’ambiance du chaudron du Palais des sports. “Il y a un amour qui s'est créé entre les joueurs et le public. À partir du mois de janvier le Palais des Sports était totalement plein et de plus en plus bruyant, en particulier mercredi dernier lors du premier match de barrage avec le Palais en feu”. Ce soir-là le MNK, animateur en chef du stade d’Ornano, avait déplacé une partie de ses troupes dans les gradins du Palais des Sports. Le noyau dur des supporters du hockey-sur-glace était aussi présent. “Caen est une ville sportive et apprécie énormément les matchs à couteaux tirés, les matchs à tension. Donc on avait réuni énormément de monde, des Caennais sportifs ou non sportifs. Et puis des gens qui avaient envie de créer un moment historique avec la fin de ce Palais des Sports” analyse Roch Bedos.

Une ferveur populaire toutes disciplines qui se mesure aussi dans les chiffres. Le Caen HB a joué ses sept derniers matchs de Proligue à guichets fermés avec 2.500 spectateurs. Idem pour le CBC qui évolue pourtant une division en dessous (Nationale 1) dans l’univers du basket. Le hockey sur glace (1.500 places) et le tennis de table (500 places) ont connu la même effervescence aux guichets. Tous les sports font le plein derrière la locomotive du football : le Stade d'Ornano affiche 14.000 spectateurs de moyenne par match et un taux de remplissage supérieur à 68%, personne ne fait mieux en Ligue 2.

Bientôt le nouveau palais des Sports pour voir plus grand

Le Caen HB a rendu la clé du Palais des Sports, inauguré en 1968 derrière le parc Expo. Le CBC y rejouera peut-être s’il se qualifie ce week-end, à Loon-Plage , pour la finale des playoffs. La saison prochaine, les deux clubs joueront dans le nouveau Palais des Sports en face du Zénith. Une enceinte plus grande qui pourra accueillir 3.900 spectateurs en configuration handball, 4 200 en version basket. “ Ce Palais des sports est quelque chose de magnifique parce qu'il va nous amener un coup d'accélérateur dans la structuration et dans la visibilité. Des bases qui doivent nous amener à être ambitieux” estime l’entraîneur depuis quatre ans du club de hand.

De là à viser une accession en Starligue ? “On vise à être un club très pérenne en Proligue pour réaliser régulièrement les phases finales. Et puis, quand l’ossature sera très solide et convaincante, évidemment, pourquoi pas ? Quand on est sportif et compétiteur, on vise toujours un peu plus haut” détaille Roch Bedos, qui va travailler sur le recrutement sachant que le club a prévu de renouveler une partie de son effectif. Deux arrivées ont déjà été officialisées : le gardien de Strasbourg Jean Etienne Kouassi et l'arrière droit de Billère Louis Tournellec. Cinq autres joueurs sont normalement attendus. “Nous visons des joueurs qui ont la volonté soit d'accéder à la Super League, soit qui l’ont déjà connu mais qui étaient en manque de temps de jeu. Quand les projets du club et du joueur sont convergents, comme on l'a vu cette année, on se retrouve avec des résultats très intéressants” détaille l’entraîneur du Caen HB.