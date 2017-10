Caen : victoire du hand mais défaite du basket

Destins contrastés ce vendredi pour les clubs caennais. En handball les Vikings remportent leur derby contre Vernon, mais les basketteurs chutent pour leur grand retour en Pro B

Les deux équipes majeures des sports en salle évoluent au même échelon (2e division) mais elles ont connu des fortunes diverses ce vendredi

Hand : la dynamique se poursuit

Les Vikings de Caen, souverains à l’extérieur (3 victoires en 3 matchs) retrouvaient le Palais des Sports deux semaines après la défaite contre Cherbourg. Pour ce nouveau derby normand ils ont commencé par étouffer Vernon en première période (19-10) avant de subir en seconde mi-temps. « Une première mi-temps excellente ! » estime Jordan Allais, l’un des joueurs caennais. « On remontait bien les ballons, eux commettaient des erreurs, c’était parfait. Mais en deuxième on s’est vu peut-être un peu trop beaux après cette première mi-temps aboutie. Ils reviennent à 4 buts à 11 minutes de la fin. Honnêtement on s’est fait peur ». Son coéquipier Yanis Mancelle veut voir dans ce second acte compliqué un aspect positif : « la solidarité et la détermination qui nous ont permis de ne pas lâcher ». Ce nouveau succès fait grimper les Vikings à la deuxième place de la Proligue ! Un classement historique « mais à ce stade de la saison c’est anecdotique » nuance Yanis Mancelle

Basket : cruelles absences

De son côté le Caen Basket Calvados a résisté autant qu’il a pu à Lille pour son grand retour en Pro B. Il s’incline 65-50. Les absences sur blessures de Marc-Eddy Norelia et BJ Monteiro se sont cruellement fait sentir. « Il y avait vraiment quelque chose à faire » déplore Hervé Coudray. « Il y a 15 points à l’arrivée mais à 6 minutes de la fin on colle au score. On perd par manque de rotations ». Si Monteiro passera de nouveaux examens lundi, l’absence de Norelia (ligaments croisés) sera beaucoup plus longue et donc pénalisante chez les intérieurs. Et le CBC rejouera dès mardi, avec la réception de Nancy, un relégué de Pro A……