Reprise du CBC - Hervé Coudray : "se mettre au niveau et au rythme de la Pro B"

Le Caen Basket Calvados reprend le chemin de l'entraînement ce lundi afin de préparer sa première saison en Pro B. Le promu caennais s'appuiera sur la base de l'équipe qui a permis la montée au terme d'une saison aboutie avec son coach, Hervé Coudray. Le CBC espère apprendre vite.

Le CBC reprend le chemin de l'entraînement mais vos vacances ont été studieuses?

Oui, ça a surtout été des vacances variées avec beaucoup de basket très différents : un voyage aux Etats-Unis avec les jeunes du Pôle Espoir, la préparation des championnats du monde avec l'équipe de France U19 en France et en Ukraine et puis les championnats du monde en Egypte. Il a fallu enchaîner le recrutement et être capable de recruter les joueurs tout en faisant les différentes actions. C'était chargé mais c'était intéressant.

Que vous a apporté cette expérience de cette 7e place avec l'Equipe de France U19 aux championnats du monde?

Quand on participe à un championnat du monde, on a la chance de jouer contre les meilleurs joueurs du monde de la génération. Et les moins de 19 ans, cela veut dire que d'ici deux, trois ou quatre ans, ce seront les meilleurs joueurs du monde de n'importe quelle catégorie puisqu'ils seront arrivés pour certains à maturité aux alentours de 25 ans, peut-être pour certains dans un peu plus de temps.

Une reprise avec les joueurs français sans les joueurs étrangers

On finit 7e en étant battu en quart de finale de six points par le Canada, futur champion du monde, en manquant 13 lancers-francs. C'est véritablement le match le plus difficile parce qu'à plusieurs moments on est à un point et on manque le coche pour passer devant. Quand on voit qu'ils gagnent de douze points en demi-finale et qu'ils mènent en finale de vingt points à la mi-temps, c'était peut-être la finale avant l'heure. C'est un peu dommage alors qu'une semaine avant on les avait battus. On avait la volonté de faire encore un peu mieux que cette 7e place même si l'équipe n'était pas au complet puisque Franck Ntilikina avait été drafté au mois de juin par les New York Knicks. Sekou Doumbouya était resté avec l'équipe de France U20 pour la renforcer et Ivan Février était resté avec les U18 pour essayer de faire les meilleurs championnats d'Europe possible en U18 et en U20. On avait trois joueurs majeurs de l'équipe qui n'étaient pas là et n'être battu que par les champions du monde c'est quand même quelque chose d'intéressant.

On est toujours en négociation pour pouvoir recruter le dernier joueur intérieur.

Le championnat reprend en octobre (Le 13 avec un déplacement à Lille), il y aura entre temps la coupe de France (face à Berck). La reprise ce lundi se fait avec un effectif restreint en raison du recrutement à compléter et les soucis de visas pour les joueurs étrangers?

Oui, ce sera simplement une reprise avec les joueurs français puisque les joueurs étrangers n'ont pas obtenu leurs visas pour pouvoir rejoindre la France sans être en visa touristique. Il y a trois joueurs actuellement qui sont bloqués par cette date-là et un joueur qui n'a pas encore été recruté. On est toujours en négociation pour pouvoir recruter le dernier joueur intérieur. On verra quand ils vont arriver. Je souhaite le plus vite possible parce qu'il ne faut pas penser que la reprise est à la mi-octobre. La reprise, c'est le 19 septembre. On a un match officiel le 19 septembre et on a un premier match de préparation fin août (contre Le Portel à Vire). Et là il va falloir déjà une équipe solide parce que vous ne pouvez pas préparer une équipe en simplement quelques jours et un ou deux matchs. Le 19 septembre, c'est la Coupe de France (à Berck). Il y a la Leaders Cup, une compétition où on va avoir quatre matchs (avec Evreux et Orléans) sur des périodes très resserrées. Si vous jouez en effectif restreint, vous risquez dès le début de la saison d'être en difficulté par rapport à des blessures.

Hervé Coudray © Radio France - Olivier Duc

La difficulté pour le CBC, cette saison viendra peut-être de l'expérience. Tous les joueurs caennais n'ont pas joué en Pro B?

On a fait le choix de conserver une ossature de l'année dernière, de profiter de la dynamique de la montée. On sait que la première année, c'est toujours quelque chose d'intéressant. La dynamique, la volonté des joueurs de découvrir cette compétition et quand vous êtes dans cette dynamique là vous avez toujours la volonté de faire un peu plus d'efforts. Donc ça, c'est intéressant mais il va falloir travailler. C'est pour cela que les joueurs qui sont là à partir de lundi vont devoir travailler dur physiquement et techniquement pour franchir le cap et la différence entre la Pro B et la Nationale 1.

Les joueurs vont devoir travailler dur physiquement et techniquement pour franchir le cap et la différence entre la Pro B et la Nationale 1

Ce sera un changement de statut également pour le CBC. L'an passé, il faisait partie des équipes qu'on attendait pour la montée. Cette saison, avec son budget, il se retrouve plus dans le rôle du petit poucet?

Je ne sais pas si on sera le petit poucet mais c'est sûr qu'on a rien à voir avec une équipe comme Nancy par exemple qui descend de Pro A et qui a la ferme intention de remonter. Lorsque je vois qu'ils signent un joueur comme DaShaun Wood par exemple qui est est joueur qui a une carrière énorme et qui a déjà participé à la Coupe d'Europe. Quand je vois d'autres équipes qui se renforcent avec le MVP de Lituanie par exemple, ça veut dire que oui il y a des équipes qui auront des grosses cylindrées. Je ne suis pas inquiet. Je sais que les joueurs auront à cœur d'être à la hauteur du challenge qui leur est proposé. Et croyez moi, quand vous découvrez la Pro B pour certains, vous allez faire beaucoup plus d'efforts de manière à prouver que vous avez le niveau. L'entraînement ne reprend que lundi mais je vois le travail que sont déjà en train de faire certains joueurs dans la salle de musculation ou dans le travail de cardio, ça veut dire que la motivation est déjà présente.

Je sais que les joueurs auront à cœur d'être à la hauteur du challenge qui leur est proposé

Vous avez eu la charge de l'équipe de France U19, de sélections étrangères, d'équipe en élite féminine. Pour coacher en Pro B et continuer avec le CBC, vous avez pris un délai de réflexion?

C'était surtout un choix au niveau professionnel. J'étais fonctionnaire du ministère jeunesse et sports et il fallait que j'accepte de me mettre en disponibilité pour pouvoir être coach de Pro B à temps complet. Et quand vous demandez à être mis en disponibilité, vous avez quand vous êtes fonctionnaire un nombre d'années limités. J'en avais déjà pris plusieurs donc il fallait que je m'assure que j'avais encore la possibilité de le faire ou alors le devoir de me retirer de la fonction publique. A partir de là, une fois que j'avais fait ce choix-là, il fallait se mettre d'accord avec le club. Je suis content d'être dans ce projet-là. C'est un projet qu'on a commencé il y a quatre ans. On est parti de la nationale 2 on arrive en Pro B en quatre ans. C'est pas si mal que ça et on a une dynamique autour du club, de partenaires, de supporters qui sont là et j'ai envie de continuer cette aventure.

C'est sûr qu'on a rien à voir avec une équipe comme Nancy par exemple qui descend de Pro A et qui a la ferme intention de remonter

Vous changer d'adjoint. Vous aurez Steeve Essart à vos côtés?

Oui, Steeve va nous rejoindre. C'est un jeune coach mais c'est un joueur qui a une grosse expérience de la Pro A et de la Pro B puisqu'il a joué 17 ou 18 saisons en ligue nationale de basket. Il va nous permettre d'avoir un petit peu plus de réseaux, de connaître encore un peu mieux le secteur pro et d'avoir un feeling plus facile avec les joueurs pro puisqu'il l'a été et il sait comment les joueurs pros peuvent réagir dans telle ou telle situation. Je pensais que ça pouvait être une chose intéressante pour faire en sorte que le staff évolue en même temps que le club évolue de nationale 1 vers la Pro B. Le staff devait avoir un peu plus d'expérience du niveau de la Pro B pas au niveau de l'entraînement mais au niveau de la connaissance des joueurs et du jeu.

L'idée importante, c'est qu'on profite des matchs de préparation pour se mettre au niveau de la Pro B et en particulier au niveau du rythme

Qu'est ce qu'une préparation réussie pour vous?

Il n'y a pas de vérités. On a connu des saisons où on gagnait tous les matchs de préparation et on avait mal commencé. C'était il y a deux saisons. On a fait une saison l'année dernière où la préparation était plutôt poussive et puis on finit par montée en faisant une très grosse deuxième partie de saison. L'idée importante, c'est qu'on profite des matchs de préparation pour se mettre au niveau de la Pro B et en particulier au niveau du rythme. C'est à mon avis la chose qui va être la plus importante pour cette préparation et ces matchs de préparation.