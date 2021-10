N1M - Bryson Pope, ailier du CBC : "On ne peut pas perdre un troisième match de suite surtout à domicile"

France Bleu : Comment Vous sentez-vous?

Bryson Pope : Ca va bien. Je me sens bien physiquement. On a bien fait les choses pour revenir notamment avec le préparateur physique.

FB : L'attente a été longue?

BP : Forcément. Quand l'équipe démarre la saison, je veux être avec les gars pour partager les mêmes moments et être sur le terrain. Donc c'est frustrant mais c'est le sport. C'était important que je prenne le temps, que je ne revienne pas trop vite pour ne pas risquer quelque chose de pire.

FB : En terme de blessures, vous avez été assez épargné durant votre carrière?

BP : Oui, j'ai eu de la chance sur les saisons précédentes. Après, chaque saison est différente et heureusement cela n'a pas été quelque chose de pire. C'est important de bien gérer et de faire attention quand il y a des alertes.

Après, quand je joue je joue. Ce n'est peut-être pas bien mais c'est difficile de jouer avec le frein à main. Franchement je me sens bien donc je n'y pense même pas. J'essaye de jouer à fond.

C'est juste retrouver cette sérénité sur le terrain et jouer avec de l'envie et de la niaque.

FB : Vous effectuez votre retour dans un contexte qui n'est pas sportivement évident?

BP : Oui, on a une petite période difficile. Elle l'est encore plus avec l'absence de Flo (Thibedore) et l'intégration de Carl (Ona Embo). c'est vrai qu'on a un petit coup de mou mais c'est important de se reconcentrer sur les bases et de continuer à avancer. On ne peut pas rester sur les choses que l'on aurait pu mal faire le match d'avant mais savoir pourquoi on les a mal faites et travailler encore plus dur à l'entraînement pour les corriger.

FB : Votre coach dit que ce match face à Besançon pourrait être un match-clé en ce début de saison après deux défaites?

BP : C'est sûr. On ne peut pas perdre un troisième match de suite, surtout à domicile donc c'est un match très important pour nous relancer.

FB : Que manque-t-il pour l'instant à votre équipe?

BP : Il manque un peu de justesse. On a quelques gars qui sont un peu en manque de confiance et qui sont un peu dans la fatigue. On a tiré sur les mêmes pendant quatre matchs. C'est juste ça. C'est retrouver cette justesse et faire les efforts en équipe. C'est de mettre tout le monde en confiance, dans une position pour réussir sur leurs points forts et on va se relancer. Mais voilà, c'est juste retrouver cette sérénité sur le terrain et jouer avec de l'envie et de la niaque.