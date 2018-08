Caen, France

A quoi correspond votre deuxième semaine de préparation?

La priorité reste au physique pour le moment. Les matchs amicaux viennent se caler là-dedans mais je ne préparer pas les matchs amicaux. C'est aussi pour sortir un petit peu parce que les joueurs au bout d'un moment, à s'entraîner deux fois par jour ici à Carpiquet, saturent un petit peu.

Cela fera du bien d'aller jouer contre des joueurs et une équipe compétitive. Le Havre est une équipe qui descend mais qui reste avec beaucoup d'ambition. Hervé (Coudray) sera en particulier motivé. Je pense qu'ils sont aussi en avance dans leur préparation. Cela nous fera déjà un bon test. Ce n'est pas une compétition mais c'est au moins un match officiel.

Qu'attendez-vous de ces matchs de préparation?

L'importance de ces premiers matchs sera surtout la cohérence de notre équipe, comment on va se situer ensemble. Et puis il y aura des premières mises en place. Offensivement, on aura travaillé des petites choses. J'espère qu'on sera capable d'en mettre une petite partie en oeuvre et de plus en plus au fur et à mesure de la préparation.

Et puis après il y a quelques matchs qu'on peut cibler. Je pense au match de Nantes (Le 07 septembre). C'est une équipe qui va être je pense de très haut de tableau. Ils ont beaucoup investi. Ils ont une masse salariale importante. Ils ont raté leur saison dernière. C'est un club que je connais bien, j'y ai coaché six ans. Cela peut être vraiment une première opposition sur laquelle on va évaluer les joueurs en face et nous évaluer aussi par rapport à une équipe qui sera je pense dans le très haut du tableau.

Le programme des matchs de préparations du CBC :

- Le 31 août à 20h au Havre (BCMO) : STB Le Havre (N1) -CBC

- Le 04 septembre à 19h à Vire : CBC - Quimper (Pro B)

- Le 07 septembre à 20h à Pacé : Nantes (Pro B) - CBC

- Le 08 septembre à Maromme : Rouen (Pro B) - CBC

- Le 14 septembre à 20h à Granville : CBC - Paris (Pro B)

- Le 21 septembre à Paris : Paris (Pro B) - CBC