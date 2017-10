Le Caen Basket Calvados s'offre Nancy et un premier succès en Pro B (88-83)

Le CBC recevait Nancy lors de la 2e journée de Pro B. Pour leur premier match de championnat à la maison, les basketteurs caennais ont crée l'exploit et remporté leur premier succès face à l'ogre lorrain, ancien pensionnaire de Pro A

Battu en ouverture de championnat à Lille (50-65), le CBC a réagi pour son premier match de la saison au Palais des Sports de Caen.

Le CBC s'est imposé de la plus belle des manière et poursuit sa série victorieuse des années précédentes en N1 dans son Palais des Sports (87% de succès la saison passée) dès son premier match à la maison.

Emmenés par un Jarvis Williams en feu (19 pts et 20 d'évaluation à la pause) et les rebonds de Bastien Vautier (9 rebonds sur les deux premiers quart-temps), les basketteurs caennais ont surpris Nancy au démarrage (22-7 dans le premier quart-temps) et conservé leur avantage à la pause (51-43).

Bastien Vautier avait dit qu'il serait motivé face à son ancien club formateur, le pivot caennais n'a pas manqué son rendez-vous.

La défense nancéenne n'a pas su contenir les basketteurs caennais © Radio France - Olivier Duc

Au retour des vestiaires, le CBC va de nouveau creuser l'écart dans le 3e quart-temps et compter jusqu'à 15 points d'avance (60-45 à la 45e) avant de voir Nancy réduire l'écart avant d'entamer le 4e et dernier quart-temps (67-60).

En tête tout au long de la rencontre au tableau d'affichage avec une adresse avoisinant les 60%, le Caen Basket Calvados va marquer à l'entame des dix dernières minutes son territoire sur un dunk de Jarvis Williams (69-62). Seulement Nancy resserre sa défense et revient sur les talons caennais (69-66 à 7 minutes du terme). Un tir bonifié par une faute de BJ Monteiro redonne de l'air à l'approche des cinq dernières minutes suivi d'un panier de Bastien Vautier (78-68 à 4mn 43 du terme).

D'un trois points, Gaétan Clerc va de nouveau rapprocher les Lorrains (78-74 à 2mn41) puis par Ivan Aska (80-78 à 1mn40). Caen ne tremble pas et emporté par son public plante un trois points par Ludovic Chelle (88-80 à 58 secondes de la fin). Le CBC ne sera jamais rejoint.