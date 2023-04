CBC - Pierre Salzmann Crochet : "on a l'un , si ce n'est le meilleur public de Nationale Une."

Comme les joueurs, le staff et le public, Pierre Salzmann Crochet a hâte de voir le CBC débuter les Play-offs. Ce sera ce vendredi au Palais des Sports face à Orchies.

ⓘ Publicité

"On l'apprécie encore plus au Palais des Sports. On sait que, quand le public se met en mode play-off , c'est quelque chose qu'il faut vivre au moins une fois. Dans ce Palais qui se prête à ce genre d'ambiance, en tant que speaker on se dit qu'il faut encore trouver d'autres trucs. Comme les joueurs, il faut hausser son niveau."

Le nom du speaker caennais revient à chaque fois que les joueurs du CBC évoque le rôle du public. Capable de pousser les spectateurs dans un haut niveau sonore et de soutien, Pierre Salzmann Crochet se surpasse en phase finale.

"Il faut intervenir pour que le public se dise que ce n'est pas un match comme les autres. Ce sont les Playoffs. Il y a des mots à dire au public, on ne va pas utiliser la même musique de présentation. Je m'habille différemment en tant que Speaker quand ce sont les Play-offs. Il faut mettre le public dans ce mood-là et cela passe par plein de choses."

Ces matchs à domicile seront d'autant plus intenses à vivre qu'ils seront les derniers à vivre au Palais des Sports. Il pourrait même s'agir du dernier ce vendredi contre Orchies si l'équipe nordiste sort les Caennais. La saison prochaine il laissera place au nouveau bâtiment en cours de construction quelques centaines de mètres plus loin. Construit en 1968, l'antre du Caen BC s'est fait un nom dans le championnat de N1 par son public.

"C'est un public qui est très actif et réactif, savoure Pierre Salzmann Crochet. C'est un soutien de poids pour le CBC. L'année dernière, c'était tout simplement impossible de gagner à Caen une fois que c'était en play-off. A un moment, on est mené contre Poitiers à l'abord du dernier quart temps. Le public décide de rester debout à faire un vacarme du tonnerre. Ces play-offs ont vraiment prouvé que, oui, on a - sans vantardise aucune - l'un , si ce n'est le meilleur public de Nationale Une Masculine."

La structure et l'architecture du vénérable édifice en tôle n'est pas pour rien dans l'effet bruyant et entraînant de son public.

"Les tribunes sont proches du terrain, dans le noir et limite à la verticale, explique Pierre Salzmann Crochet. Cela fait un effet chaudron et cela joue énormément sur l'ambiance à l'inverse des salles qui comme le Kindarena à Rouen ont des tribunes éloignées du parquet à plat et en lumière."