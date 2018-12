Pro,B - Le Caen Basket Calvados renoue avec la victoire face à Poitiers (86-85)

Le Caen Basket Calvados a remporté sa première victoire à domicile de la saison en championnat. Ce succès face à Poitiers 86 à 85 met un terme à une série de six matchs sans victoire et d'abandonner la dernière place du classement de la Pro B.

Caen, France

Le Caen Basket Calvados a enfin obtenu sa deuxième victoire en Pro B, la première de la saison à la maison, en battant Poitiers (86-85).

Les Basketteurs caennais ont cru devoir tout perdre sur une dernière possession donnée à leur adversaire à 9 secondes de la fin sur une décision arbitrale contestée par le banc du CBC mais le dernier tir poitevin n'a trouvé que le cercle.

Les Basketteurs Caennais, malmenés dans le premier quart-temps (10-20 avant la demande d'un temps mort) ont entamé la deuxième mi-temps 6 pts derrière (43-49).

L'écart va monter jusqu'à 7 pts pour les visiteurs (45-52) avant la révolte des basketteurs caennais lors du troisième quart-temps.

L'adresse d'un Aurélien Salmon retrouvé (3/5 à 3 pts) va permettre au CBC de passer devant et de ne plus jamais se faire rejoindre par Poitiers avec l'aide de Jordan Tolbert (18 pts et 15 rebonds) sous les panneaux et un solide Jerrold Brooks.

Le Caen Basket Calvados aura souffert tout au long de la rencontre (78-77 à 3mn38 du terme puis 79-78 avant une interception de Brooks avant cette dernière possession) mais tient son succès au Palais des Sports en championnat.