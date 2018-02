Mont-de-Marsan, France

Elle avait prévu de dévoiler la nouvelle ce mercredi, deux ans jour pour jour après l'annonce de son arrivée à Basket Landes, mais la neige en a décidé autrement... C'est donc ce jeudi que Céline Dumerc a finalement révélé qu'elle resterait une année supplémentaire dans les Landes.

Une annonce qui arrive tôt dans la saison, pour faire taire d'éventuelles rumeurs explique Didier Massy, le président de Basket Landes : "Des agents sont venus la contacter pour la mener peut-être vers d'autres clubs. Nous l'avons vue il y a quelques semaines et nous sommes tombés d'accord très rapidement et nous avons voulu acter tout de suite pour couper court à toutes sortes de promesses, comme l'a vu l'année dernière où on nous avait annoncé qu'elle allait jouer à Lyon, alors qu'elle était encore en contrat d'une deuxième année."

J'ai envie encore de vivre des émotions avec ce club là

La capitaine de BL, ancienne internationale, élue meilleure joueuse de ces 20 dernières années par la Fédération Française de Basket, dit se sentir très bien au sein du club landais. C'est "un cadre favorable, mes parents ne sont pas loin, je me sens bien dans mes baskets" explique la joueuse de 35 ans. "Rester à basket landes, c'était une envie et un désir. Il y a des choses à faire, des challenges à relever et je veux contribuer à l'évolution de ce club. J'ai envie encore de vivre des émotions avec ce club là".

En revanche, Céline Dumerc ne s'est engagée que sur une seule année supplémentaire : "Pour ne mentir à personne, ni aux dirigeants, ni à moi même. Je suis en fin de carrière et que je ne sais pas le rendement que je peux faire... Donc je préfère signer un an, quitte à renouveler en fin de saison si je me sens bien et si j'ai encore envie, si je suis encore performante."

Les filles de Basket Landes retrouveront le championnat de Ligue féminine le 18 février avec uun déplacement à Lyon, sur le parquet de l'ASVEL.