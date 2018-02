Sortir le club de handball féminin de sa précarité financière est la priorité du nouveau président Thierry Degorce (également président du club de basket Dijonnais) et des deux directeurs délégués généraux Gilles Viard, et Sébastien Brenot. L'aspect sportif suivra.

"La recette avait marché pour la JDA, il y a trois ans", rassure Pierre Degorce, président de l'équipe de basket de Dijon qui évolue en première division, et désormais du Cercle Dijon Handball. La recette ? "des économies, il n'y a pas de secret, et vous savez qu'on les fera". Mais aussi un coup de pouce exceptionnel de Dijon Métropole : 100 000 euros débloqués fin décembre, en plus des 400 000 attribués au club cette année ; imité par le Conseil Départemental avec une enveloppe gonflée de 50 000 euros.

"Sans leur aide financière le club n'aurait pas survécu, reconnait Pierre Degorce, comme la JDA il y a trois ans. Mais j'arrive avec mon bilan de trois ans de direction du club Basket qui était aussi très endetté et nos comptes s'assainissent". Pour l'épauler le club s'est doté de deux directeurs délégués : Gilles Viard qui sera en charge de l’organisation des matchs et des autres événements au palais des sports, et Sébastien Brenot, partenaire et actionnaire du CDB depuis 2015 et représentant du Comité de Direction de la SAS – CDB depuis octobre 2017.

"Je n'y connais rien en handball, je n'y connaissais rien basket non plus il y a trois ans", Pierre Degorce se fixe comme objectif de mettre ses joueuses à l'abris des tracas financiers, "ensuite je leur fais confiance ainsi qu'aux entraîneurs pour l'aspect sportif". Car le CDB décolle difficilement de la douzième et dernière place du classement de la première division, depuis leur pénalité de cinq points en novembre dernier pour non respect du fairplay financier.

