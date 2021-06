Cesson hand : les Irréductibles se maintiennent en Starligue

A la faveur de la défaite d'Ivry à Toulouse ce mercredi soir, le Cesson-Rennes Métropole Handball a obtenu son maintien en Starligue. Un soulagement pour le club au terme d'une saison mouvementée, entre covid et difficultés financières liées aux huis-clos.

Après sa défaite à Créteil samedi dernier, pour son dernier match de la saison de Starligue, le Cesson-Rennes Métropole Handball était dans l'attente des résultats d'Ivry, premier relégable, à qui il restait deux matchs à jouer pour clore sa saison. La bonne nouvelle est arrivée ce mecredi soir pour les Irréductibles : à Toulouse, Ivry s'est incliné (29-24) provoquant la descente du club de région parisienne et du même coup le maintien pour les Cessonnais. Une bonne nouvelle pour le club et son président Stéphane Clémenceau, qui estimait vendredi dernier ce maintien "essentiel" pour que le projet du CRMHB soit viable économiquement.

Au terme d'une saison difficile, marquée par des multiples reports entraînant une illisibilité du classement tout au long de la saison, mais aussi par des difficultés économiques liées aux huis-clos, le CRMHB peut donc souffler et s'atteler à la préparation de la saison prochaine. Le club prévoit entre six et sept renforts pour l'exercice 2021/2022.