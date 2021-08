"Cette médaille, elle est toujours sur moi", la stéphanoise Blandine Dancette savoure son retour des JO

"Cette médaille elle reste précieusement avec moi, je la mets dans une petite pochette et elle est toujours sur moi parce que je n'ai pas envie de croiser quelqu'un et dire : ah, j'aurais pu lui montrer la médaille. Alors je la garde toujours sur moi et je la montre à ceux qui veulent la voir parce que c'est une fierté".

Blandine Dancette est heureuse. Et d'humeur généreuse. Alors elle veut partager. Dix jours après la fin des jeux olympiques de Tokyo, la jeune handballeuse stéphanoise, médaillée d'or aux JO, est de retour à Saint-Étienne. Elle vient passer quelques jours avec sa famille et ses amis. Elle doit aussi revoir ses anciennes coéquipières, avec lesquelles elle a joué à Saint-Étienne, et son ancien coach. "Si je peux faire rêver certaines personnes et donner envie aux petits jeunes Stéphanois d'aller faire du handball c'est avec plaisir".

Blandine Dancette a commencé le handball dans le quartier de la Cotonne à Saint-Étienne. Elle raconte que ses parents lui avait tracé une zone devant le garage pour lui apprendre à tirer. Puis elle s'est inscrite au club de handball de Saint-Étienne Andrézieux.

Désormais Blandine Dancette arrête sa carrière de sportive professionnelle. Elle va chercher du travail avec, en poche, un BTS assistante de gestion, obtenue à l'époque en alternance au sein du groupe Casino. Dans l'idéal, elle aimerait diriger une enceinte sportive.