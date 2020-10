Toujours pas de victoire à domicile pour le Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball

Toujours pas le goût de la victoire au Phare. Le duel contre Nîmes a été extrêmement serré tout au long de la rencontre. Aucune des deux équipes n'a pu prendre le large. Le score était déjà de parité à la mi-temps : 14 à 14.

Il s'est soldé par un match nul : 29 partout. Les deux forces en présence ont passé leur temps à se poursuivre sans jamais se détacher.

Après deux défaites (Toulouse et Limoges) à la maison, Chambéry n'a toujours pas de victoire à offrir à son public (3.300 spectateurs) mais a montré un visage accrocheur, comme en témoigne les cinq exclusions temporaires, signe d'une agressivité en défense qui avait défaut jusque là.

Prochain match le 20 octobre face à Aix-en-Provence.

● Hugo Brouzet, pivot de la Team Chambé : "On ne se satisfait pas de ce match nul. Il faut continuer à travailler, à être plus tueur en fin de match. On est à la limite de gagner cette fois. On travaille beaucoup la combativité. Et je sais qu'on va arriver à faire basculer un match une prochaine fois. Message au public : vous nous avez beaucoup aidés. Merci pour ça."