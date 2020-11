Chambéry : le championnat de Starligue de handball va se poursuivre à huis-clos pendant le confinement

Il y aura bien des matchs, mais pas de public ! Réunie mercredi matin en assemblée générale par visioconférence, la Ligue nationale de handball a décidé de maintenir les championnats de Starligue et Proligue pendant le confinement. Les rencontres se disputeront à huis-clos.

La décision lourde de conséquence pour le Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball qui demandait le report des matchs prévus en novembre pour des raisons financières, notamment la baisse de recettes en raison de l'absence de public.

Nantes au Phare le 15 novembre

Cette décision de la LNH, prise à une très large majorité, est motivée par la volonté de "maintenir un minimum de lien social et de plaisir aux fans" et le souhait "d'adresser aux partenaires un message de combativité" explique mercredi la Ligue dans dans un communiqué, en précisant que "la densité du calendrier sportif de la 2e partie de saison est telle que la multiplication du nombre de matchs reportés reviendrait en définitive à les annuler, détruisant plus de valeurs que la solution consistant à jouer à huis clos".

Comme le veut le calendrier, le championnat de Starligue se poursuivra donc le 15 novembre pour Chambéry avec la réception de Nantes au Phare, puis le 26 avec la venue de Saint-Raphael. Le 21 novembre, les Savoyards se déplaceront sur le parquet d'Istres.

Chambéry est actuellement 13e du championnat avec trois matchs en retard.