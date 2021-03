Chambéry Savoie Mont Blanc Handball contre le PSG reporté à cause de cas de Covid chez les Parisiens

Décidément ! Quand ça veut pas... Chambéry-PSG au Phare affiche de gala face au monstre du championnat : 17 victoires en 17 matchs.. C'est reporté "à une date ultérieure" à cause de deux cas de Covid dans l'effectif parisien.

Déjà reporté une première fois, le duel devait se dérouler mardi soir, certes sans public, mais avec ce parfum inégalé des confrontations face à une équipe cinq étoiles. "Cette année est vraiment galère", résume Alain Poncet le président du Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball. "Mais si on veut voir le verre à moitié plein, on peut aussi se dire que ça va permettre de souffler avant la rencontre contre Aix dimanche." Le président des Jaunes et noirs ne cache pas que le club est en pleine négociation avec le comité d'organisation de la Lidl Starligue pour pouvoir repousser la rencontre le plus loin possible. "On a toujours espoir d'avoir un peu de public quand ça ira mieux. Avec une telle affiche, on voudrait remercier nos partenaires, les plus fidèles supporters...On espère toujours..."