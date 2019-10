Troisième défaite de la saison pour le Chambéry Savoie Montblanc Handball

Chambéry, France

Avec une seule victoire lors de la première journée de Starligue contre Tremblay, effectivement, on pourrait commencer à trembler. Au coup d'envoi, on frémit et on a raison. Les Savoyards sont dans le doute tandis qu'Ivry est l'équipe en forme avec une victoire probante à Saint Raphaël la semaine dernière (28-31).

Le match est plus que serré lors de la première période. Chambéry ne parvient jamais à s'échapper. Le gardien parisien Mate Sunjic arrête tout. Et l'on rentre au vestiaire avec un score d'égalité : 14 partout.

Le retour sur le parquet n'est pas rassurant, et à la 39 ème minute Ivry prend deux buts d'avance. Re-belote à dix minutes du terme : 24 à 22 en faveur d'Ivry. La Team Chambé ne parvient pas à inverser la vapeur. Au contraire. Ivry prend le large et s'impose 28 à 24.

C'est une expression galvaudée, mais c'est une réalité. Chambéry est dans le dur après cinq journées de Starligue. D'autant que jeudi 10 octobre, c'est direction Paris avec un calendrier vraiment pas à l'avantage des Savoyards.

Au classement, Chambéry est 10 ème.

Pierre Paturel le capitaine : "On n'a pas été suffisamment efficaces en première période où nous étions plutôt bons. Ensuite, on s'est usés sur leur défense et leur gardien. On a forcé des tirs pas évidents. On va repartir en mode guerrier. On ne remet pas tout en question. Je ne suis pas inquiet pour la suite. C'est compliqué pour tout le monde un début de championnat. Il est certain qu'on n'a pas retrouvé le rythme de croisière de l'an dernier."