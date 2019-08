Champion du monde de handball des moins de 21 ans, Valentin Kieffer arrive à Saran

Il s'est entraîné pour la première fois ce mardi avec sa nouvelle équipe : Valentin Kieffer, 20 ans, sacré champion du monde U21 avec les Bleus le 28 juillet dernier, débarque au Saran Loiret Handball. Avec une ambition : "gagner du temps de jeu et avoir encore plus de responsabilités".

Saran, France

Ce mardi, un petit nouveau a intégré l'équipe des Septors, le nouveau nom des joueurs du Saran Loiret Handball : Valentin Kieffer, gardien qui évoluait jusque-là à Sélestat, a repris l'entraînement une semaine après ses nouveaux coéquipiers. Mais l'alsacien avait une bonne excuse : il a été sacré champion du monde des moins de 21 ans avec l'équipe de France, le 28 juillet en Espagne. Valentin Kieffer, élu meilleur gardien de la compétition, a donc eu droit à quelques jours de vacances.

Valentin Kieffer © Radio France - Antoine Denéchère

"Pendant un mois c'était physique avec beaucoup d'émotions à la fin, avec le titre", explique Valentin Kieffer qui dit désormais être "redescendu de son petit nuage" en se reposant la semaine dernière : "pendant une semaine, j'ai complètement coupé avec le handball. Et là, je reprends : _c'est plus facile de recommencer quand tu as gagné un titre que quand tu as perdu_. Et puis j'ai plein de nouveautés, une nouvelle vie, un nouveau club..."

J'espère avoir plus de temps de jeu"

Désormais installé dans le Loiret, l'ex gardien de Sélestat, en Proligue, découvre le Saran Loiret Handball : "Je n'avais jamais quitté l'Alsace, j'avais envie de tenter une nouvelle aventure à 20 ans. Je sais que Saran c'est le bon club pour ça : _je recherchais aussi le temps de jeu et d'avoir encore plus de responsabilités_. Après, je sais qu'il ne faut pas brûler les étapes et aller doucement, mais j'ai beaucoup d'ambitions et je travaille beaucoup donc j’espère avoir plus de temps de jeu au fur et à mesure."

Fabien Courtial, coach de Saran, avec Valentin Kieffer © Radio France - Antoine Denéchère

Valentin Kieffer le dit : s'il a choisi Saran, c'est aussi "pour apprendre" avec l'autre gardien de l'équipe, José Manuel Sierra, 41 ans, champion du monde de handball avec l'Espagne en 2013. Fabien Courtial, coach de Saran confirme : _"_ce qui est intéressant avec Valentin, c'est sa complémentarité avec un gardien comme Sierra qui est plutôt sur la fin de sa carrière, qui en est conscient et qui dans un objectif de transmission. Dans les deux ans à venir, si ça se passe comme on le souhaite, il y aurait une sorte de passage de témoins, c'est un peu ça l'idée." Premier match de préparation ce vendredi à 19h à la Halle du Bois Joly, de Saran (entrée gratuite) pour Kieffer, Sierra et consorts : les Septors affrontent Pontaut-Combault.