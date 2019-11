Championnat du monde de handball féminin : "les Bleues sont pressées d'en découdre"

Moselle, France

Les filles de l'équipe de France de handball affrontent la Corée-du-Sud ce samedi en ouverture du mondial. Le match est à 10h (heure française). "Elles vont très bien. On a digéré le décalage horaire. On travaille dans des conditions pas faciles à cause des embouteillages, même ici à Kumamoto. On perd un peu de temps dans le bus mais sinon tout va bien. Les Bleues sont pressées de rentrer dans la compétition et pressées d'en découdre. Les filles sont en pleine forme", dit Olivier Krumbholz.

Les Françaises sont dans un groupe plutôt costaud. Elles seront face à l'Allemagne, au Danemark, à la Corée-du-Sud, au Brésil ou face à l'Australie, la seule équipe qui n'a jamais été championne du monde. "Il va falloir être au top dès le début de la compétition", estime le sélectionneur des Bleues.

L'an dernier l'équipe de France féminine de handball a décroché le titre européen et donc sa qualification pour les JO l'été prochain. "C'est un groupe qui dégage beaucoup de sérénité et qui doit tirer profit de cette sérénité pour être en pleine confiance", explique Olivier Krumbholz. "Après on sait aussi que se battre pour la survie comme vont le faire toutes les équipes européennes qui vont chercher la qualification olympique sur cette compétition, c'est aussi une force. A nous de tirer profit de cette situation favorable. Il faut qu'on ait toujours autant d'envie mais aussi autant d'humilité et à partir de ce moment-là, on sera dans des conditions idéales pour performer", poursuit le sélectionneur.

Depuis qu'Olivier Krumbholz est de retour à la tête des Bleues, les Françaises ont obtenu des médailles et des titres dans toutes les compétitions qu'elles ont disputé. Le succès est devenu la normalité mais est-ce que ce n'est pas le plus grand risque pour cette équipe de France ? "Oui, c'est toujours dangereux de penser qu'on est dépositaire d'un savoir faire de réussite", reconnait Olivier Krumbholz. "Il faut tout recommencer à chaque fois, sans tout chambouler. Il y a des choses incontournables, les fondations de la maison mais il faut aussi savoir modifier ce qui doit être modifié pour avoir de l'équilibre dans le groupe, pour continuer à surprendre nos adversaires. C'est cet équilibre entre stabilité et changement qui fait toute la finesse de la recette", précise le sélectionneur de l'équipe de France féminine de handball.