Valence, France

Les jeunes handballeurs représentaient leur ville, Valence, pour les championnats de France UNSS, une compétition scolaire. Ils représentent désormais la France pour les championnats du monde. Paul, le gardien de l'équipe, est sur un nuage : "il n'y a pas de mot. C'est trop fort. C'est un rêve d'enfance qui se réalise".

C'est une fierté de les accompagner au championnat du monde - Romain Nebois, l'entraîneur du Valence handball

Les quatorze joueurs du Valence handball seront accompagnés par Bruno Rey, leur professeur d'EPS au lycée Briffaut. Et par Romain Nebois, leur entraîneur au Valence handball. Il est très fier de ses joueurs. Pour lui, ils n'ont pas démérité : "ces garçons s'entraînent tous les jours. C'est un gros rythme. C'est surtout eux qu'il faut féliciter parce qu'ils sont au lycée, ils ont des grosses journées. Et on ajoute du sport. C'est exceptionnel ce qu'ils arrivent à faire. "

Cinq fois champions de France

Maintenant, les lycéens vont tout donner au Qatar. Mais quel que soit le résultat, ils sont déjà heureux d'avoir atteint un tel niveau. Le Valence handball est habitué au championnat de France. Déjà cinq titres : en 2010. Puis en 2015, 2016, 2017 et 2018. Mais c'est la première fois que le club participe au championnat du monde UNSS. Les français affronteront l'Iran pour leur premier match, vendredi 23 février.

L'occasion de découvrir le Qatar

C'est aussi une belle expériences pour les jeunes handballeurs. Durant leur séjour, ils prendront aussi le temps de visiter un peu le Qatar. Et ça réjouit Antonin, le capitaine de l'équipe : "ça va être cool de voir tout ce changement culturel par rapport à la France". Les valetinois rentreront le 1er mars. En attendant, ils partagent leur belle aventure sur leur page Facebook "Valence handball".