Châteauroux : Nicolas Ricottier, élu président de la section basket de l'ASPTT

Nicolas Ricottier a été élu ce mardi soir président de la section basket de l'ASPTT Châteauroux. Le nouveau président du basket castelroussin a deux objectifs : poursuivre l'accueil et la formation des jeunes, et faire monter l'équipe première en Nationale 3 dans les trois années à venir.

Un mois à peine après la liquidation de la Berrichonne Basket, la section basket de l'ASPTT Châteauroux vient d'élire sa nouvelle équipe dirigeante, avec à sa tête comme président Nicolas Ricottier, ancien trésorier de la Berrichonne.

Il avance clairement deux objectifs : poursuivre l'accueil et la formation des plus jeunes au gymnase Valère Fourneau, et faire monter l'équipe première en Nationale 3 dans les trois années à venir. En effet, l'équipe jouera la saison prochaine au deuxième échelon régional.

C'est l'ASPTT, club omnisports de plus de 900 licenciés, qui avait été sollicité pour assurer la continuité de la pratique du basket à Châteauroux, après la liquidation de la Berrichonne.