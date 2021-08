Chloé Valentini, Franc-Comtoise et médaillée sur d'or sur un petit nuage : "J'ai pas envie de redescendre"

Elle est revenue dans son Doubs natal depuis ce mardi 10 août seulement. "J'ai pas dormi depuis quatre jours" nous confie en riant Chloé Valentini, la Franc-Comtoise qui a gagné l'or aux Jeux Olympiques de Tokyo dimanche dernier avec l'équipe féminine de handball.

Médaille d'or autour du cou - "elle est super lourde !" - la native de Morteau est encore sur un petit nuage après la consécration.

"Je ne réalise toujours pas"

Chloé Valentini a commencé la préparation pour les Jeux Olympiques le 10 juin dernier. Les deux dernières semaines, l'équipe a joué un match tous les deux jours. "En fait on est dans une bulle, et on arrive en France avec l'or autour du cou, avec plein de gens, beaucoup d'émotion, alors qu'il n'y avait pas de public à Tokyo... J'en prends plein les yeux ! Je kiffe ma vie et j'ai pas envie de redescendre ! "

La jeune femme, très proche de sa famille, a hâte de retrouver ses parents, sa sœur et sa nièce, installés dans l'Hérault. "Ça va être la fête, je vais les serrer très fort dans mes bras !". Une pause de courte durée, puisque l'ancienne joueuse de l'ESBF doit commencer l'entraînement dès la semaine prochaine dans son nouveau club à Metz.

"Je repars à zéro et je pense que ça va me faire du bien"

Une nouvelle étape dans la carrière de la sportive qui va donc s'ouvrir.

"Un de mes objectifs c'était de jouer la Ligue des Champions, donc je suis trop excitée !"

"Nouveau défi, nouvelle équipe, nouveau coach.. Je repars à zéro et je pense que ça va me faire du bien !" résume avec un grand sourire Chloé Valentini. La jeune femme qui ne réalise toujours pas tout à fait qu'elle va quitter Besançon.

Mais elle aura rapidement l'occasion de revoir ses anciennes coéquipières puisque, hasard du calendrier, le 8 septembre prochain, son premier match avec Metz se fera... face à l'ESBF !

Chloé Valentini ne cache pas non plus son envie d'être à nouveau sélectionnée en équipe de France, pourquoi pas dès cet hiver, pour participer aux Mondiaux... et remporter si possible une nouvelle médaille d'or.