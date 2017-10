Chorale de Roanne : Daniel Pérez a fait rebondir le club et se met sur le banc

Le président de la Chorale de Roanne annonce qu'il quittera son poste dans quelques mois. Après avoir redressé le club financièrement il se cherche un successeur.

Daniel Pérez tire sa révérence. Le président de la Chorale de Roanne annonce d'ores et déjà qu'il va lâcher son poste en avril prochain.

En 2014, il avait pris ses fonctions alors que le club de basket roannais était au plus mal. La Chorale de Roanne venait de descendre en Pro B, avec un déficit financier de près de 800.000 euros et une menace de disparition du club. C'est Yves Nicolin, maire de Roanne, qui avait demandé de prendre cette fonction à celui qui était aussi son adjoint aux finances.

Et la mission de Daniel Pérez est donc accomplie. Aujourd'hui le budget du club est revenu dans le positif ( depuis juin 2017). Le président se cherche donc un successeur qu'il mettra en place en avril.

Daniel Pérez cherche donc le candidat idéal pour lui succéder : un bon gestionnaire qui aimerait aussi le basket et qui pourrait attirer des entreprises d’ampleur nationale comme sponsors. Et il promet , il restera au conseil d'administration et accompagnera le prochain président au début de sa mandature.