Le nouveau président de la Chorale de Roanne reproche à son prédécesseur Daniel Perez de ne pas avoir été à la hauteur. Le club est aujourd'hui dans une situation compliquée et pourrait se faire reléguer.

Chorale de Roanne : "On récolte ce que l'on sème", la réaction d'Emmanuel Brochot au changement de président

Roanne, France

La Chorale de Roanne commence l'année avec un nouveau président : Emmanuel Brochot. Mais il connaît déjà parfaitement le club, puisqu'il l'a présidé de 2005 à 2013. Il pousse aujourd'hui son successeur Daniel Perez vers la sortie. Une éviction qui ne s'est pas fait en douceur déplore Perez : "Je l'ai mal vécu, de façon brutale. Le changement a eu lieu pendant que j'étais en congés. La façon dont ça s'est présenté est un peu cavalière."

Et même si Emmanuel Brochot, comprends son amertume, il pense aussi qu'il était temps de changer de président pour le bien du club.

La politique de l'autruche a conduit le club à la situation dans laquelle il est aujourd'hui - Emmanuel Brochot, président de la Chorale

"On récolte ce que l'on sème. Au niveau organisation et sportif, beaucoup de choses sont à redire, des choix n'ont pas été faits quand il fallait les faire. La politique de l'autruche a conduit le club à la situation dans laquelle il est aujourd'hui."

Aujourd'hui, Emmanuel Brochot veut tirer ses basketteurs vers le haut et remettre le club d'aplomb alors qu'il se rapproche dangereusement d'une relégation, à la 14ème place du classement. Il se donne six mois pour sauver la Chorale. Et il a commencé par une victoire vendredi 10 janvier à la halle Vacheresse contre Chalon Reims : 96 à 89.

Du changement aussi parmi les joueurs

Le club a annoncé vendredi dernier la signature de l'intérieur américain Brice Johnson, pour remplacer Johndre Jefferson, absent depuis sa rupture totale du tendon d’Achille le 23 décembre dernier à Chalon-sur-Saône.

Une autre arrivée vient d'être annoncée par le club, celle du meneur US international kosovar Divine Myles. Il jouait à Mobile dans l'Alabama et doit arriver ce samedi en France.