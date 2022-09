Cinq ans après, le Sluc Nancy renoue le fil de son histoire dans l'élite du basket français

Cela fait cinq ans que les supporters du Sluc Nancy Basket attendent ce moment : Nancy va de nouveau jouer face à ce qui se fait de mieux dans le basket français. Le Sluc dispute ce samedi 23 septembre la première journée de Betclic Elite en recevant le mythique CSP Limoges au palais des sports de Gentilly.

La fin de cinq années de purgatoire

Rien n'a été simple en cinq ans pour le Sluc Nancy Basket devenu de fait chaque année favori pour le montée en première division. Un passage au purgatoire qui débute par un drame, le décès du président Marc Marbé juste avant le début de la saison 2017/2018. Grégor Beugnot est aux commandes sur le banc, mais l'équipe n'y arrive pas. La saison se termine par une élimination au premier tour des playoffs. Les relations entre Beugnot et le nouveau président Philippe Durst sont glaciales et Christian Monschau arrive sur le banc à l'intersaison. Nouvel échec en quart de finale malgré l'un des plus gros budgets.

Changement de président et nouvelle communication difficile entre le nouveau patron Aurélien Fortier et l'entraîneur Christian Monschau. La collaboration s'arrête en janvier 2020, François Perronet emmène le Sluc à la 3e place avant l'arrêt de la saison à cause du Covid. Ce n'est pas encore pour cette fois, ni la saison suivante, où le Sluc échoue à deux victoires de la montée. C'est finalement Sylvain Lautié, 20 ans après son succès en Coupe Korac, qui ramène le club dans l'élite.

Une montée bien préparée en coulisses

C'est une nouvelle équipe qui est aux commandes du bateau nancéien. Aurélien Fortier est le président avec à ses côtés le directeur général Youri Verieras, passé par le Havre et Limoges. Un attelage qui n'était pas là lors des précédentes expériences dans l'élite pour le Sluc Nancy Basket. Un duo auquel il faut évidemment associer l'entraîneur emblématique, vainqueur de la coupe Korac en 2002, Sylvain Lautié, symbole en quelque sorte d'un retour aux sources pour le club nancéien. Le Sluc, qui a obtenu sa montée avant même les playoffs, a pu préparer son accession sur le plan budgétaire : le budget est passé de 3,2 millions d'euros à 4,2 millions. Un million supplémentaire venu pour 30% des collectivités et pour le reste de partenaires privés.

L'élite a bien changé

En cinq ans, le paysage du basket français a bien changé. L'Asvel et Monaco sont devenus les deux grosses cylindrées du basket français. Deux clubs qui disputent l'Euroligue et possèdent de gros budgets autour des 15 millions d'euros avec de nombreux internationaux. Derrière ces deux locomotives, tout peut arriver malgré des moyens limités. Paris et Fos, promus la saison dernière ont réussi à se maintenir avec des budgets en dessous des cinq millions d'euros.

Continuité et renforts dans l'effectif

De l'équipe championne de France de Pro B, le Sluc Nancy a conservé quatre joueurs : Anthony Labanca, Meredis Houmounou, Stéphane Gombauld et Caleb Walker. Les Nancéiens ont pu rapidement bâtir une équipe pour assurer le maintien. Les intérieurs Luke Fischer, Clément Frisch et Donte Grantham sont arrivés dans la raquette. Du côté des meneurs, Kyle Vinales a débarqué en Lorraine, de même que Roberto Gallinat. Du côté des ailiers, on surveillera les performances de l'ancien espoir de Paris, Nolan Kingue et l'ex-orléanais Yves Mballa.

Sluc Nancy Basket - CSP Limoges à 20 heures ce 24 septembre

