Cinq ans après le titre à Cologne, Montpellier se qualifie pour le Final Four de la Ligue Européenne

Une soirée européenne comme on en n'avait plus vécu depuis plusieurs années, un FDI stadium en fusion pour ce 1/4 de finale retour de Ligue Européeenne face au Sporting Portugal de Lisbonne.

ⓘ Publicité

Si les montpelliérains ont mené tout le match, 16-14 à la mi temps, ils n'arrivaient pas à creuser l'écart , il aura fallu attendre les 10 dernières minutes et l'entrée décisive du gardien Remi Desbonnet (5 arrêts dont un jet de 7 mètres ), les coups de patte de Julien Bos (7 buts ) et la vista du meneur de jeu slovène Stas Skube (6 buts ) pour faire le break.

"Ca fait partie des moments pour lesquels Montpellier est venu me chercher pour être décisif pour mon équipe " Remi Desbonnet

loading

"J'adore quand il y a du combat, qu'il faut aller les chercher "Julien Bos

loading

Après la qualification pour la finale de la coupe de France , le MHB décroche donc sa place pour le Final Four de la Ligue Européenne à Flensburg les 27 et 28 mai et saura ce jeudi qui sera son adversaire en demi finales entre les deux clubs allemands le Fusche Berlin et Göppingen ou les espagnols de Granollers tombeurs de Flensburg.

"Montpellier retrouve sa place parmi les grands d'Europe ce soir" Julien Deljarry

loading

Et pour finir ce mois d'avril en beauté, pourquoi ne pas aller chercher une victoire ce dimanche en championnat au PSG handball ?