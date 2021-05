"Cinq ans qu'on court après" : Brest Bretagne Handball s'avance en favori pour le titre de champion de France

Elles ont rendez-vous avec leur destin ! Après avoir déjà gagné la coupe de France samedi dernier, et avant le Final 4 de Ligue des Championnes fin mai à Budapest, les handballeuses brestoises disputent, ce mercredi soir 18h30 à Metz, le match aller de la finale du championnat de France qu'elles semblent ne jamais avoir été autant en mesure de remporter face à des Messines qui règnent presque sans partage sur le hand français depuis 30 ans.

Le titre, elles en rêvent depuis 2016

Un titre derrière lequel les Brestoises courent depuis 2012 et la résurrection du club, après la liquidation de l'Arvor 29. Neuf ans après, l'heure du BBH semble venue car les Brestoises ne rêvent que de ça depuis leur remontée dans l'élite en 2016. "Le titre de coupe de France aura peut-être moins de savoir qu'un championnat, ou autre" disait d'ailleurs l'entraîneur Laurent Bezeau, juste avant la finale de coupe de France le week-end dernier, remportée une troisième fois dans son histoire par le BBH.

Ca pourrait clore un cycle

Mais, ce qui anime le BBH, c'est bien le titre de champion de France. "Cinq ans qu'on est en première division, cinq ans qu'on court après" reprend Laurent Bezeau, "ça pourrait clore un cycle" alors que plusieurs joueuses majeures vont partir. Et qu'il va lui-même quitter le club à la fin de cette saison après un bail de huit ans sur le banc.

Jamais le BBH n'a semblé aussi armé

Défait par Metz Handball en finale en 2017 et 2018, battu en demi-finale par Nice en 2019, jamais le BBH n'a semblé aussi armé. "On va être là physiquement. On a un groupe pour, on a un effectif énorme" lance la gardienne Cleopatre Darleux, alors que Kalidiatou Niakaté et Monika Kobylinska sont revenues juste à temps de blessure pour densifier, s'il le fallait, ce groupe brestois. "On va vraiment pouvoir jouer tous les matchs à fond. Sur ça, je suis vraiment confiante" continue la gardienne internationale, appelée lundi en Bleu comme quatre autres de ses coéquipières pour préparer les JO.

4 victoires et 1 nul contre Metz en 5 matchs cette saison

Confiant, le BBH peut l'être. Il n'a pas perdu cette année contre Metz Handball en cinq matchs, avec quatre victoires et un nul. Dans le détail : deux succès en championnat, un en 1/2 finale de coupe de France, un en 1/4 de finale aller de Ligue des Championnes et un nul au retour. Dans tout ça, les Brestoises sont déjà allées deux fois gagner aux Arènes, pour un match nul. L'avantage psychologique est clairement en faveur d'un BBH à qui, paradoxalement, tout reste à faire pour détrôner Metz Handball.