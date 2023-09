Cinq bonnes raisons d'assister à la première de la JS Cherbourg Handball à domicile en Proligue

Après s'être inclinés avec les honneurs à Tremblay samedi 9 septembre (27-22), les Mauves de la JS Cherbourg Handball retrouvent leur public ce vendredi 15 septembre à 20H30 à l'occasion de la réception de Massy pour le compte de la 2e journée de Proligue. Si les supporters cherbourgeois ont déjà eu l'occasion d'applaudir les Mauves il y a 15 jours, c'était en coupe de France face à Montpellier. Un autre contexte. Alors voici 5 raisons, parmi d'autres, pour être de la fête ce vendredi, dans les tibunes de la salle Jaurès.

1/ Découvrir le nouveau demi-centre de la JS Cherbourg

C'est la surprise du chef à laquelle on ne s'attendait vraiment pas. La JS Cherbourg handball a annoncé la semaine dernière le départ de son demi-centre espagnol Rodrigo Perez Arce, désireux de retourner en Espagne. Le club a accepté de le laisser partir malgré un contrat qui courrait encore sur la saison à venir, mais à condition de trouver un remplaçant de niveau équivalent, voire supérieur. Et c'est ce que les dirigeants annoncent avec l'arrivée de l'international argentin Nicolas Bono, un joueur dont le staff loue les qualités et la vivacité. Nicolas Bono devrait être sur le terrain et l'on pourra juger de sa capacité à s'adapter à un groupe qu'il aura découvert seulement dans la semaine.

2/ S'enflammer avec le nouveau gardien

Après avoir connu durant deux saisons un gardien très efficace mais peu démonstratif (Gauthier Ivah), la JS Cherbourg handball retrouve un portier spectaculaire dans ses arrêts et expressif lorsqu'il s'agit de célébrer un arrêt. Le genre de personnage qui plaît aux supporters. Nicolas Gauthier arrive en outre à Cherbourg avec sur son CV, deux lignes de meilleur gardien de Proligue. Il sera observé de près.

3/ Profiter des places qui restent

C'est chaque saison la même chose, les premiers matchs de la JS Cherbourg n'ont pas lieu à guichet fermé. Cela n'est bien souvent plus le cas, dès lors qu'on attaque la phase retour du championnat. Alors ce vendredi, les retardataires profitent d'une chance de dernière minute. Et tous les présents pourront dire "j'était là dès le début de l'aventure", si cette saison est celle d'un retour aux play-off.

4/ Passer une soirée entre amis

Au fil des saisons passées en Proligue (déjà la 10e), les matchs de la JSC se sont imposés comme un incontournable d'un vendredi soir réussi à Cherbourg. Avant le match, à la mi-temps, ou après le match, on y croise forcément des connaissances, des amis : plus qu'un événement sportif, un match à Jaurès représente un moment de partage pour les Cherbourgeois.

5/ Fêter une première victoire?

Autant une victoire contre Tremblay aurait représenté un véritable exploit la semaine dernière en région parisienne, autant ce vendredi, la réception de Massy représente un vrai match test ouvert et l'opportunité d'un premier succès qui serait encourageant pour la suite de la saison. Sur le papier, c'est un match qui peut être accroché, avec du spectacle, du suspens, bref, de la dramaturgie : tous les ingrédients pour se casser la voix en tribune et communier avec les joueurs à la fin de la rencontre!