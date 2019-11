Cinq buts de retard pour le Chambéry Savoie Mont-blanc Handball face à Aix en coupe d'Europe

Chambéry, France

Tombe la neige ! Au moment du coup d'envoi, les Frega 12, supporteurs surchauffés, ont recréé de la neige avec des gros confettis pour leur grand retour en coupe d'Europe. Les Fondus dans la tribune en face sont eux-aussi au taquet. Soirée de gala qui réunit les deux kops.

Tombe la neige ! Tombe Chambé, aussi, malheureusement !

Un trou d'air. Un courant alternatif.

L'entame n'était pas si mauvaise. Cinq partout après un quart d'heure. C'est après que Chambé a connu "un trou d'air" pour reprendre l'expression du coach Mathé, très agacé par ce qu'il appelle "le courant alternatif" de l'agressivité, de l'engagement en défense.

Réaction du coach Erik Mathé après la défaite Copier

Pertes de balles, shoots inoffensifs. Comme un symptôme, Jean-Loup Faustin, parfait au début de la partie, marque, puis se dérègle, perd aussi des ballons immédiatement sanctionnés par des buts provençaux. Et à l'image de son compère Alejandro Costoya ( 2 sur 5 ), il ne concrétise plus ses tirs (3 sur 7).

Aix est en revanche fluide et tranchant, dominateur, à l'image de Matthieu Ong - cinq buts sur six tirs.

► 11 - 15 à la mi-temps.

Les Jaunes et Noirs repartent sur un meilleur pied et recolle à deux buts après un gros quart d'heure en seconde période. 18 - 20.

La défense de Chambéry fait à nouveau plaisir à voir, engagée, comme mercredi dernier face à Toulouse.

On se dit " Ça va y faire !" . Eh bien non ! Patatras. Nouveau trou d'air.

Les Frega ne sont pas réputés pour leur diplomatie. Ils scandent à plusieurs reprises "Meyer ! Meyer ! " Julien Meyer finit par remplacer Yann Genty pour les dix dernières minutes et multiplie les parades - y compris un pénalty -qui évitent "le ridicule" pour reprendre l'expression du gardien et du coach. Julien Meyer souligne "la fusion du public" qui a aussi permis à l'équipe de se reprendre.

Plus inspirés, incisifs, Melic, Tritta et Babarkas laissent espérer un retour. Chambéry se borne à limiter la casse. Les hommes de Jérôme Fernandez, avec leurs recrues de poids comme l'expérimenté nantais Nicolas Claire, maîtrisent jusqu'au bout. Le retour de Karl Konan en défense verrouille tout.

► Défaite 20 à 25.

Tout est possible ?

"Si on ne pense pas que c'est possible, autant ne pas y aller ! " commente Julien Meyer. "Faudra de la folie, une grosse défense qui nous permet de nous éclater en attaque. On ne s'est pas mis dans les meilleurs dispositions, mais on a vu des retournements en coupe d'Europe."

Julien Meyer Copier

Est-ce un discours de circonstances ? En tout cas, le mythique joueur international devenu entraîneur d'Aix, Jérôme Fernandez ,la joue soft. Prudent avant le match retour. Conscient d'avoir "franchi un cap" dans la maîtrise des rencontres, il dit "se méfier" de Chambéry qui pourrait se lâcher dans une semaine.

Jérôme Fernandez entraîneur d'Aix Copier

Mais avant ça, avant le match retour de dimanche, il y aura jeudi un duel de Starligue à Saint Raphael - Starligue où Chambéry souffre à la 11ème place. L'avantage, c'est que les Jaunes et Noirs n'auront pas le temps de gamberger.