Cinq joueuses du Bourges Basket retenues en équipe de France pour préparer l'Euro 2021 et les JO de Tokyo

Cinq joueuses du Bourges Basket participeront du 9 au 15 novembre prochain à l'INSEP à Paris au stage de préparation des bleues pour les deux grandes échéances internationales de la fin de saison : l’Euro féminin 2021 organisé en France (1er tour à Strasbourg) et en Espagne (17 au 27 juin 2021), et les Jeux Olympiques de Tokyo (23 juillet au 8 août 2021). Parmi les 19 joueuses retenues, il y a donc cinq berruyères : Alexia Chartereau, Alix Duchet, Magali Mendy, Iliana Rupert et Sarah Michel.

« Sans compétition ni rassemblement depuis février dernier et le TQO remporté à Bourges, l’Équipe de France féminine avait besoin de se retrouver et de travailler dans le but de performer lors des deux prochaines échéances de l’été 2021 (Euro et JO)" explique Jacques Commères, directeur de la performance et des Equipes de France.

De son coté, Valérie Garnier, la sélectionneuse de l'équipe de France Féminine ajoute : «Après notre qualification pour les J.O. de Tokyo acquise à Bourges en février dernier, la situation sanitaire mondiale nous a freinés dans notre élan de performance, laissant l’Équipe de France féminine au repos le temps d’un été. Mais les prochaines échéances que sont l’Euro 2021 et les Jeux Olympiques de Tokyo vont très rapidement arriver, et il était important de mettre à profit cette semaine de travail en novembre. C’est pour cela que nous avons décidé de réunir un groupe de 19 joueuses à l’INSEP, afin de débuter notre préparation, qui sera composé à la fois des joueuses ayant participé aux dernières compétitions et rencontres internationales, mais aussi de nouveaux visages appelés pour la première fois en sélection (Clarince Djaldi Tabdi, Tima Pouye)».

Les 19 joueuses retenues :

Ornella Bankole (Roche Vendée), Romane Bernies (BLMA), Alexia Chartereau (Bourges Basket), Sara Chevaugeon (LDLC Asvel), Helena Ciak (LDLC Asvel), Clarince Djaldi-Tabdi (ESBVA-LM), Alix Duchet (Bourges Basket), Olivia Epoupa, Marine Fauthoux (LDLC Asvel), Aby Gaye (Basket Landes), Sandrine Gruda (Schio), Marine Johannès (LDLC Asvel), Magali Mendy (Bourges Basket), Sarah Michel (Bourges Basket), Endy Miyem (Flammes Carolo), Iliana Rupert (Bourges Basket), TIma Pouye (Flammes Carolo), Diandra Tchatchouang (BLMA), Valériane Vukosavljevic (Basket Landes).