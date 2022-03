Entre le championnat et la Ligue des champions, les basketteurs de la JDA Dijon vont enchaîner cinq matchs à domicile en douze jours, entre le lundi 7 mars et le samedi 19 mars. L'enjeu est de taille : conforter la bonne position au classement sur les deux tableaux.

Cinq matchs à domicile et de gros enjeux pour la JDA Dijon

100 à 96 après prolongation sur le parquet de la Chorale de Roanne, samedi 5 mars 2022. La JDA Dijon, 5e du championnat Elite, est en forme au moment d'entamer un incroyable enchainement de matchs à domicile ... avec cinq rencontres en douze jours au Palais des sports. Le premier dès le lundi 7 mars, avec la réception du Mans - un match qui devait avoir lieu début janvier, reporté à l'époque à cause de cas de Covid. Cinq rencontres d'affilée, le programme s'annonce passionnant, d'autant plus que les enjeux sportifs sont nombreux.

Isabelle, supportrice membre du Kop Sud : "On sera là à chaque match" Copier

Le calendrier

Lundi 7 mars (20h) : JDA - Le Mans, 15e journée d'Elite (match reporté).

Mercredi 9 mars (20h30) : JDA - Ludwigsbourg, 4e journée de Ligue des champions.

Samedi 12 mars (20h) : JDA - ASVEL, 22e journée d'Elite.

Mercredi 16 mars (20h30) : JDA - Galatasaray, 5e journée de Ligue des champions.

Samedi 18 mars (20h) : JDA - Cholet, 23e journée d'Elite.

Consolider une position dans le top 8 du championnat

Après sa victoire à Roanne, la JDA Dijon occupe la 5e place du championnat. Le premier match, face au Mans, est peut-être le plus important de la série, puisque les visiteurs sont 4es, une place devant la Jeanne. Face à l'ASVEL Lyon-Villeurbanne, actuel 2e du classement, une victoire constituerait - comme toujours - un exploit. Exploit déjà réalisé par la JDA la saison dernière.

"C'est sûr, nous visons les play-offs, il n'y a pas de doutes là-dessus", indiquait le coach Nenad Marković en début de saison, au micro de France Bleu Bourgogne. La JDA doit encore disputer 14 matchs d'ici la fin du championnat, avec l'objectif de terminer dans les huit premiers, pour participer à la fin de la saison aux phases finales. Une place dans le Top 4 serait idéale, puisqu'elle offre "l'avantage du terrain", c'est-à-dire la possibilité de recevoir en cas de troisième match décisif en play-off.

Se qualifier pour le tour suivant en Ligue des champions

Après les trois premières journées, la JDA est en tête de son groupe dans le "Top 16" de la Ligue des champions, avec un bilan de deux victoires et une défaite. Les deux matchs à domicile contre Ludwigsburg et Galatasaray seront donc déterminants. Pour continuer l'aventure en BCL et se qualifier pour les quarts de finale, la Jeanne doit terminer dans les deux premiers.