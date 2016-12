Mondial de handball à Metz : «sans bénévoles, il n’y a pas de compétitions»

Le Mondial de handball masculin se déroule en France du 11 au 29 janvier. Metz accueillera des rencontres du premier tour. Pour la réussite de cet événement, 250 bénévoles ont été recrutés. Claude Rousseau est prêt à les guider.

Après un peu plus de quarante ans au service du handball, Claude Rousseau s’apprête à vivre les championnats du monde du 11 au 29 janvier comme un moment fort de son engagement. Sa mission : recruter les 250 bénévoles qui vont assurer toute la logistique lors de la phase de poule qui a lieu à Metz du 12 au 19 janvier :

C’est sûr que c’est beaucoup de travail. On ne s’imagine pas ce que doivent accomplir les bénévoles pour que tout le monde soit content. Les équipes, les spectateurs et la presse doivent être accueillis du mieux que possible. Je pense que n’importe quelle compétition sans bénévoles ne peut pas exister.»