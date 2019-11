Clément Cavallo, capitaine de la Chorale de Roanne, sur le retrait de Laurent Pluvy: "J'étais sur les fesses"

A la recherche d'une victoire depuis le 27 septembre, les Choraliens et leur nouveau coach Maxime Boire s'en vont défier une équipe de Levallois encore invaincue cette saison.

Roanne, France

Après la réception de l'ASVEL le weekend dernier, et une courte défaite frustrante (69-73) à la Halle Vacheresse, la Chorale de Roanne enchaîne avec un déplacement chez l'autre équipe invaincue en ce début de championnat de Jeep Élite, Levallois et son nouveau président Boris Diaw, ex-International et capitaine de l'équipe de France.

A la recherche d'une victoire depuis le 27 septembre, leur seule en ce début de saison, les Roannais et leur nouveau coach Maxime Boire, qui a pris la suite de Laurent Pluvy la semaine dernière, vont tenter de faire face sur le parquet de la meilleure attaque du championnat. Pour le capitaine de la Chorale, Clément Cavallo, il y a du mieux.

"L'ASVEL: une des meilleures images de la saison"

"Cette courte défaite face à l'ASVEL dimanche dernier peut avoir, c'est vrai, un petit goût de victoire vu l'équipe qu'on avait en face mais ça reste une défaite frustrante quand on se souvient qu'on a le match en main à trois minutes de la fin. Néanmoins, c'est une des meilleures images qu'on ait montrée depuis le début de la saison."

"Avoir la même attitude samedi face à Levallois"

"Quand il y a un changements dans le staff ou l'effectif, il y a toujours une réaction. Mais ça demande confirmation. Il est trop tot pour dire s'il y a un réel changement. A nous d'avoir la même attitude samedi à Levallois. Ils ont la meilleure attaque. A nous de les agresser défensivement. Mais avec un budget augmenté et Boris Diaw comme président, pour moi cette équipe n'est pas une surprise."

"Mes deux plus belles années avec Laurent Pluvy"

"Je l'ai appris mardi matin, la semaine dernière. J'étais sur les fesses. En trois ans, le club a vécu des choses incroyables. C'est lui qui m'a amené à la Chorale. Ce sont les deux meilleures années de ma carrière. J'avais une relation particulière avec lui. Il y a de la tristesse mais le fait que ce soit son assistant coach Maxime Boire et Jordan Bernard l’entraîneur des Espoirs qui prennent la suite, ça aide à faire passer la nouvelle."

Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Mon problème c'est de faire gagner la Chorale.

"D'un point de vue comptable on est encore trois équipes à égalité en bas de classement. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Mon problème c'est de faire gagner la Chorale de Roanne, et d'enclencher une série positive. Si possible dès samedi à Levallois."

Metropolitans / Chorale de Roanne, coup d'envoi 20h samedi à Levallois.