Le jeu de téléréalité et d'aventure de TF1 permet au capitaine de la Chorale de Roanne d'éviter de penser au match de Jeep Elite du vendredi soir qu'il n'a plus depuis deux mois.

Clément Cavallo : "Koh-Lanta est le rendez-vous du vendredi que je n'ai plus depuis deux mois"

Comme tous les vendredis soir, les fans de Koh-Lanta seront devant leur télé ce vendredi pour supporter leur candidat préféré. Avec le confinement, le jeu de téléréalité et d'aventure de TF1 fait un véritable carton d'audience, notamment chez le capitaine de la Chorale de Roanne.

Clément Cavallo est un fan de la première heure. Mais depuis le début du confinement, l'émission lui permet de retrouver ce goût de compétition et d'éviter de penser aux matches de Jeep Elite du vendredi soir qu'il ne joue pas depuis plus de deux mois.

"C'est un peu le rendez-vous du match du vendredi que je peux plus avoir depuis deux mois. Je vis le truc à 200%. Je regarde parce que y a de la compétition. J'aime voir comment les candidats se sortent des épreuves. C'est top! En plus, avec confinement, beaucoup plus de gens regardent."

J'ai un groupe WhatsApp avec mes amis. On discute de ce qu'on voit, de ce qu'on pense comme sur Twitter. Franchement j'adore! - Clément Cavallo

"J'ai un groupe WhatsApp avec mes amis. On discute de ce qu'on voit, de ce qu'on pense comme sur Twitter. Franchement j'adore! J'avais misé sur Claude. J'espère qu'il ne sera pas dernier vu qu'il a un collier d'immunité, qu'il se qualifiera pour l'orientation et après on verra."

D'ailleurs, il y a un candidat originaire de Haute-Loire qui peut jouer sa qualification en finale. Il s'appelle Eric Peyrache. Il a 58 ans et est originaire de Monistrol-sur-Loire.

La Chorale de Roanne maintenue en Jeep Elite

Pour autant, Clément Cavallo n'oublie pas le basket et suit un entrainement physique. Il a commandé aussi un panneau de basket qu'il va installer chez lui. Et, mercredi, l'assemblée générale de la Ligue nationale de basket devrait entériner le maintien de Roanne parmi l'élite.

"Y a de la joie parce que le club se maintient malgré une saison plus que galère. Malgré tout, on était dans les clous. Il restait neuf matches. On avait toutes nos chances. On n'était pas mal. Je pense que ça l'aurait fait. Mais au vue de toutes ces galères ça nous fait plaisir."

L'AG de la LNB doit voter un plan de reprise du championnat. Dans les différents scénario, il n'est pas fait état de relégation. Les dates de la saison prochaine ne sont pas encore connues, comme la date de reprise de l'entrainement. Les joueurs s’entraînent toujours individuellement.

En attendant, le coach de la Chorale, Jean-Denys Choulet, continue de bâtir sa future équipe autour de Clément Cavallo, Mathis Keïta, Thomas Ville, Steeve Ho You Fat et de la recrue Sylvain Francisco. Olivier Cortale et Xavi Forcada ne devraient pas être conservés.