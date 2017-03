Clermont-Ferrand capitale du volley-ball ce samedi

La maison des sports de Clermont-Ferrand accueille ce samedi les finales de la Coupe de France de volley-ball. Quatre finales sont au programme de cette journée volley.

La Fédération Française de Volley-Ball a décidé de délocaliser ses finales de Coupe de France et a choisi Clermont-Ferrand et le Volley-Ball Club de Chamalières pour organiser l’événement. Ce sont donc quatre matches qui vont se succéder, les finales fédérales hommes et femmes (c'est à dire les clubs qui ne sont pas en 1ere division) et les finales professionnelles, là encore hommes et femmes.

Et cerise sur le gâteau, le VBCC a réussi à se qualifier pour la finale fédérale, un des objectifs de la saison du club. Les Panthères de Chamalières veulent remonter en Ligue A, elles ont d'ailleurs très bien entamé les play-off, mais elles aimeraient aussi remporter un titre, qui serait le premier titre du club.

Elles comptent sur leur public pour les pousser face à Marcq en Baroeul. Les deux équipes se connaissent bien, elles se sont rencontrées deux fois en championnat pour deux victoires de Chamalières. Les Panthères seront favorites, même si elles n'ont pas très envie de porter cette étiquette. L'entrée pour toutes les finales coûte 10 €uros.

Le programme :

Finales Fédérales

13H00, finale masculine: Conflans-Andrésy-Jouy / Mende

15H30, finale féminine: Chamalières / Marcq en Baroeul

Finales Pro