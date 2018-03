Mont-de-Marsan, France

Il reste trois journées à disputer avant le terme du championnat ordinaire. Les 8 premières équipes disputent ensuite les « Play Off »…objectif de Basket Landes cette année encore.

Trois journées encore, trois matchs dont deux réceptions dans Mitterrand, Mondeville ce soir puis Villeneuve d’Ascq le 7 avril et enfin une sortie à Lattes- Montpellier pour en terminer de la phase régulière une semaine plus tard. Donc l’idéal pour BL qui souffre un peu depuis quelques semaines dans ce championnat très disputé, très serré, est de tenter d’arracher deux victoires à domicile. Face aux normandes de Mondeville la chose est réalisable et possible. Sans porter atteinte à la qualité des basketteuses du Calvados, cette équipe, très joueuse, audacieuse, est tout de même à la portée des gasconnes. Il en sera d’un autre tonneau dans une semaine face à Villeneuve d’Ascq, actuel dauphin du leader Bourges. Quant aux héraultaises, elles sont pour l’heure juste devant BL avec le même compteur. Et s'il n’y a par ailleurs que 2 points entre Basket Landes et le 4è du classement, Lyon, une petite et maigre longueur sépare toutefois BL de Nantes le 8è. L’affaire est chaude, corsée, mais totalement envisageable pour les landaises qui peuvent légitimement espérer terminer encore dans la carré de tête.

Kadiatou Sissoko, "rookie" landaise, cadette des bleues de Gascogne - LFB

Kadiatou Sissoko, l’ailière de seulement 19 ans, est arrivée à BL à l’intersaison, elle termine sa première année à ce niveau de compétition. Pur produit de la formation fédérale française elle est la cadette de l’équipe pro.