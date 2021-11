Clôture positive de l'année 2021 pour l'ESBF en championnat

Lucie Granier, l'ailière internationale de l'ESBF et son entraîneur Sébastien Mizoule (de dos) au Palais des Sports de Besançon

Déjà de retour dans son Palais des Sports de Besançon, et encore une victoire pour l'ESBF au milieu d'une nouvelle semaine à trois matchs ! Quatre jours après le net succès (+11) à domicile face à l'Atlético Guardés au 3e tour-aller de l'European League, et quatre jours avant le match retour en Espagne (ce dimanche 21 novembre, 19h en direct sur France Bleu Besançon), les handballeuses bisontines recevaient Toulon ce mercredi soir lors de la 9e journée de D1/Ligue Butagaz Energie.

Et avec sérieux et implication en défense notamment (15-8, 25' / 16-11, mi-temps / 31-20, 51'), elles n'ont pas fait de cadeau aux Varoises, avant-dernières du classement. Score final, 33-24, pour les Franc-Comtoises qui bouclent ainsi l'année 2021 en championnat sur un bilan positif (5 victoires - 4 défaites) en revenant au contact du Top 5 qualificatif pour l'Europe en fin de saison.

Toutes les équipes du Top 8 déjà affrontées, hormis Dijon, prochain adversaire début janvier

L'ESBF est 6e du classement : à un petit point seulement du 5e, Dijon... où le premier derby régional de cet exercice 2021-2022 –le 5 janvier prochain (10e journée) pour la reprise de la compétition après la pause du Mondial 2021 en Espagne puis la petite trêve de Noël– revêtira donc aussi un plus fort enjeu sportif que ces dernières années...

Le classement de la D1/LBE après la 9e journée

Ensuite, jusqu'à la 13e et dernière journée de la Phase Aller du championnat de France (26 janvier), les Bisontines en auront terminé avec les adversaires du haut de tableau ! C'est-à-dire l'ensemble des équipes du Top 8 actuel, ce qui valorise ainsi leur bilan –que certains pourraient croire ''étriqué"– de 5 victoires et 4 défaites pour l'instant.

L'effectif remodelé de l'ESBF, désormais coaché depuis cet été également par Sébastien Mizoule, a certes perdu à Nice (l'avant-dernier, à l'époque) mais juste après... son énorme performance d'aller gagner à Brest, chez les championnes de France en titre et finalistes de la Ligue des Champions 2021 ! Quant à ses trois autres défaites, pas vraiment de quoi rougir : c'était à... Metz (redevenu intraitable cette saison avec un sans-faute lors des neuf premières journées de championnat), contre le très ambitieux Paris 92 actuellement 3e du classement (venu s'imposer sur le fil, 26-25, à Besançon) et puis chez les étonnantes Drômoises de Bourg-de-Péage (frustrant revers d'un but d'écart seulement aussi), toujours dauphines du leader messin...

Imminents retours de blessures de deux joueuses cadres

Outre son magnifique succès chez l'ogre brestois, la troupe de la nouvelle capitaine Pauline Robert s'est également imposée face à deux autres qualifiés européens cette saison, comme elle : à Chambray-Touraine et face à Nantes (vainqueur de l'European League 2021 !) respectivement 7e et 8e, aujourd'hui, à égalité de points aussi avec... l'ESBF, largement victorieuse des Provençales de Plan-de-Cuques (deuxième saison consécutive dans l'élite française et 11e place pour le moment) par ailleurs.

Et le calendrier de la reprise, tout début 2022, offrira aux Bisontines trois autres adversaires de la deuxième moitié de tableau à la suite, dont les deux premiers à domicile : Fleury-Loiret, la lanterne rouge qui a perdu tous ses matchs jusque-là (12 janvier, 11e journée) puis le promu Celles-sur-Belle, classé 12e/14 (19 janvier / 12e journée) avant de se déplacer à Mérignac, le 9e du classement (26 janvier, 13e journée).

Sans compter les retours de plus ou moins longues blessures –annoncés pour début janvier– des deux joueuses cadres, Line Uno et Clarisse Mairot ! Du précieux sang frais donc, surtout si, ce dimanche en Espagne, l'ESBF valide officiellement sa qualification pour la Phase de Groupes (Top 16) de l'European League qui se disputera durant les six week ends programmés du 8 janvier au 20 février 2022...