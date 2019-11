"Collectivement, j'ai vu des choses sympa", estime Germain Castano après la défaite de l'Orléans Loiret Basket

Orléans, France

"Il nous a manqué un petit truc", analyse Germain Castano, après la défaite de son équipe 82/81 mardi soir au palais des sports d'Orléans, devant 1600 spectateurs, contre Levallois-Boulogne, en seizièmes de finale de la Coupe de France. Le coach orléanais se dit "assez content", malgré tout "de la façon dont l'équipe prend forme". Levallois, co-leader en Jeep Elite et invaincu cette saison, poursuit donc sa belle série.

"On a montré de bonnes choses, sur le plan offensif notamment, même si je ne vais pas dire que je suis content car j'aurais voulu gagner", poursuit Germain Castano. Le technicien orléanais a fait "tourner" son effectif (Chris Evans, de retour de blessure, est resté sur le banc) et salue particulièrement les bonnes performances de Malela Mutuale (15 points, 5 passes) et Giovan Oniangue (17 points, 3 rebonds).

Retour au championnat samedi

"On va aller à Monaco" (5ème) samedi en championnat de Jeep Elite, "il ne faudra pas prendre ça comme un match d'entraînement, j'ai dit aux joueurs, oui Monaco c'est très très difficile, mais il faut y aller très très sérieusement. Et ce soir [mardi], on a fait notre meilleur entraînement de la semaine [contre Levallois]", la Coupe de France n'étant pas l'objectif principal de la saison des orléanais qui visent le maintien dans l'élite cette saison, après deux années en Pro B. L'OLB est actuellement 14ème au classement (deux victoires et cinq défaites).