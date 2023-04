Combattif mais un poil naïf, l'OLB laisse filer la victoire à Antibes (81-76)

Germain Castano avait prévenu avant ce déplacement. S'imposer à Antibes avec les absences de Stark et de Jackson relèverait presque de l'exploit. Surtout lorsqu'on se souvient du match aller au Palais des Sports et cette victoire très solide des Antibois. Sur le parquet de l'AzurArena, les Orléanais ont fait le métier pendant une bonne partie de la rencontre. Devant à la pause, l'OLB l'était également en début de dernier quart-temps. Mais les cinquièmes fautes de Mipoka et Bobrov, la domination sudiste au rebond offensif et les trop nombreuses pertes de balle (21) ont eu raison des coéquipiers de Mutuale dans les ultimes secondes. C'est rageant mais en même temps encourageant en vue des play-offs, car l'OLB aura de quoi rivaliser si elle parvient à se qualifier.

L'homme du match

Tyran de Lattibaudière a porté son équipe dans le domaine offensif, avec 24 points inscrits. C'est le meilleur marqueur de ce match. Il a également pesé physiquement avec 3 contres réussis.

La phrase du jour

"C'est le genre de défaites que je déteste le plus car on leur donne beaucoup trop de cadeaux. Les pertes de balles, les rebonds offensifs... Tu fais le match que tu dois faire, mais c'est inconcevable de faire autant de cadeaux. Il y avait largement la place pour le prendre. Malgré tout, je suis fier de ce que les joueurs ont fait. Nos play-offs commencent dès samedi prochain contre Lille. C'est comme si nous étions en huitièmes de finale pour moi" analysait Germain Castano après la rencontre.

Le chiffre du jour

8 : Malgré cette défaite, l'OLB reste 8ème de Pro B. Une place synonyme de qualification en play-offs. La bonne nouvelle, c'est la défaite de l'ASA, classé juste derrière. Orléans garde une victoire d'avance contre les Alsaciens avec le point-average.