Ligue des champions : Metz Handball vient à bout de l'ogre Rostov

Face à l'un des candidats déclarés au titre final, Metz Handball a bien débuté le tour principal de la ligue des champions ce samedi. Les Dragonnes se sont imposées 29-25 face à Rostov-sur-le-Don et reprennent la 2è place du groupe, en attendant le match Buducnost-Copenhague de ce dimanche.

Choc au sommet ce samedi entre Metz et Rostov.

Metz, France

C'est le premier gros choc de 2019 pour Metz Handball. Les handballeuses messines accueillent les Russes de Rostov-sur-le-Don, ce samedi 26 janvier. Pour ce premier match du tour principal de la ligue des champions, les Dragonnes avaient à coeur de préserver leur invincibilité de quasi-deux ans à domicile en coupe d'Europe, face à des Russes invaincues depuis le début de saison dans la prestigieuse compétition continentale. Pari tenu : Metz s'impose 29-25 et décroche deux précieux points dans la course aux quarts de finale.

Après un round d'observation de 5 minutes environ, durant lequel les deux équipes se rendent coup pour coup, les Messines réussissent à imposer leur rythme et à museler la petite pépite de Rostov, l'arrière Anna Vyakhireva (l'internationale russe a été élue meilleure joueuse de l'euro 2018). Les Dragonnes creusent peu à peu l'écart et mènent 11-7 à la 15è minute.

Metz est bien rentré dans son match, mais multiplie les erreurs offensives ces dernières minutes. Après avoir mené 11-7 à la 15è, le score s'est resserré : @MetzHandball 12-10 Rostov, 20è minute. #ehfcl#handball#FBSport — France Bleu Lorraine Nord (@fblorrainenord) January 26, 2019

Mais les Russes ne sont pas premières de leur groupe pour rien. Un changement de gardienne (De Oliveira a remplacé Sedoykina lors du premier temps mort posé par le coach Ambros Martin) et un réajustement tactique leur permet de resserrer leur défense. Les Dragonnes peinent à trouver le chemin des filets, Rostov se rapproche au tableau (13-12, 24è). Heureusement, les Russes ne sont pas exemptes non plus d'erreurs. Ballons perdus, passes mal assurées, permettent aux Dragonnes de conserver leur avance à la pause.

Fin de mi-temps plus compliquée pour Metz, qui semble en difficulté dans le secteur offensif. Mais grâce à deux dernières minutes canon, les Dragonnes sont devant au retour au vestiaire. @MetzHandball 17-14 Rostov. #ehfcl#handball#FBSportpic.twitter.com/ftPGhi51Vs — France Bleu Lorraine Nord (@fblorrainenord) January 26, 2019

Mi-temps : 17-14

En début de deuxième période, Metz continue de souffler le chaud et le froid : la rigueur défensive ne se concrétise pas toujours en attaque. Les Russes se montrent solides dans le secteur central et les Dragonnes sont sur le reculoir. Seules quelques réussites individuelles (tir en extension de Kanor, arrêts de Kapitanovic) permettent aux jaunes et bleues de rester devant (19-17, 39è).

C'est précisément à cette 39è minute que se produit le coup dur pour Rostov : après un contact à l'entrée de la zone messine, Anna Vyakhireva reste au sol. La joueuse sort en se tenant le poignet, on ne la reverra plus. Metz en profite et recreuse tout de suite l'écart (24-19, 45è).

Privées de leur maîtresse à jouer, les Russes modifient leur organisation défensive et passent en 1-5, pour bloquer les transmissions messines. Mais les Dragonnes ne s'en laissent pas compter : Laura Flippes inscrit deux buts consécutifs et Ivana Kapitanovic continue son festival. Smits et Edwige prennent aussi leur part au festin. Et Metz creuse l'écart (27-20, 50è).

Les 10 dernières minutes sont du même acabit, les Messines conservent une avance confortable. Et s'imposent finalement 29-25. Les Arènes restent une forteresse imprenable et Metz sera à jamais la première équipe à avoir fait chuter Vyakhireva et les siennes cette saison. Chapeau !

C'est fini ! VICTOIRE de @MetzHandball 29-25 face à Rostov, invaincu jusqu'alors. Les Dragonnes glanent 2 précieux points et sont désormais 2è de leur groupe. #ehfcl#handball#FBSportpic.twitter.com/6smikoSryz — France Bleu Lorraine Nord (@fblorrainenord) January 26, 2019

A venir, les réactions des Messines après ce succès