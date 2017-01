"Concrétiser notre engagement" Claude Bergeaud le coach du BBD avant le déplacement face à Saint-Quentin

Claude Bergeaud va diriger son premier match en tant que coach du BBD ce samedi soir à 20h dans l'Aisne face à Saint-Quentin. Depuis sa prise de fonction la semaine dernière la coach a beaucoup travaillé le point faible du BBD : la défense. Il espère concrétiser ce travail face au 9e de la Pro B.

C'est le grand jour pour Claude Bergeaud, le nouveau coach du BBD. Il sera ce samedi soir à 20h sur le banc en tant que coach du BBD. C'est à l’extérieur dans l'Aisne face au 9e de la PRO B Saint-Quentin. Claude Bergeaud est triple champion de France avec Pau et ancien entraîneur de l'équipe de France, la pression il connait...Mais nul doute que Claude Bergeaud sera très attendu et aura à cœur de réussir sa première sortie.

Une semaine axée sur le travail en défense

Claude Bergeaud a mis le paquet sur la défense depuis son arrivée. Boulazac, actuel quatorzième de Pro B a un sérieux problème dans ce secteur.

"La priorité de travail, l'urgence de la semaine c'était la défense " Claude Bergeaud

"Il y des choses que l'on a pas faites, on les fera plus tard, mais la défense c'était la priorité". "J'ai vu des belles choses on espère la restitution intégrale de ce qui s'est passé à l'entraînement"

Saint-Quentin/BBD un match à vivre sur France Bleu Périgord dès 19h30 ce samedi.