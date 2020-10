Entretien : A l'image des autres présidents de club de hand professionnel, Julien Deljary le président du Montpellier Handball s'interroge sur les conséquences économiques du confinement et les aides que l' Etat peut apporter.

Confinement " On veut continuer de jouer mais il faut nous aider" l'appel du président du Montpellier Handball

La ministre des sports, Roxana Maracineanu a confirmé que les compétitions sportives professionnelles pouvaient continuer pendant le confinement mais sans public.

Les présidents de club se sont réunis ce jeudi pour évaluer les conséquences économiques de ces matchs à huit clos ."_A Montpellier, la perte perte financière est évaluée entre 80 et 100 000 euros par match"_annonce le président du MHB

Il y a la réalité sportive et la réalité économique" Julien Deljarry

"On a envie de jouer, de proposer du spectacle grâce à la diffusion des matchs, mais il faut que l' Etat nous aide, explique Julien Deljarry comme pouvoir remettre en place le chômage partiel pour les salariés du club et aussi pour les joueurs qui représentent le plus gros de la masse salariale, au moins à mi temps."

Le Montpellier handball est toujours touché par le covid, aux derniers tests plusieurs joueurs sont encore positifs, le club a fait une nouvelle demande de report du prochain match de Lidl starligue prévu samedi à Ivry.