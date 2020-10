Coronavirus à l’Élan Béarnais : tous les joueurs ont été testés négatifs

L’Élan Béarnais doit pouvoir reprendre le championnat ce samedi soir à Dijon. Tous les joueurs de l'équipe ont été testés ce lundi et ils sont tous négatifs. Les résultats ont été confirmés ce mardi soir par le club de basket.

L’Élan Béarnais va pouvoir reprendre le fil de sa saison, avec l'ensemble de son effectif professionnel. Le club a même publié des photos de l'entrainement collectif ce mardi après midi, pour rassurer tout le monde. Visiblement, les affaires reprennent au Palais des sports à Pau. Il manque juste la confirmation officielle de la ligue ce mercredi, pour la reprise du championnat.

La commission sanitaire, qui doit statuer sur la tenue ou non des matchs, va dire si celui prévu à Dijon ce samedi soir peut avoir lieu. Mais en l'état actuel des choses au sein de l’Élan Béarnais, plus rien ne s’oppose à l'organisation de cette rencontre. Tous les joueurs professionnels ont été testés ce lundi et tous les résultats sont désormais négatifs.

Le club peut donc enfin souffler après cette période de turbulence. En tout, trois matchs ont été reportés depuis que tout l'effectif pro a été contaminé par le coronavirus.