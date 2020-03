Coronavirus - Basket Jeep Elite : le BBD soulagé par le report des rencontres

Il n'y aura plus de matchs du championnat Elite ni de ProB d'ici le 31 mars. C'est la Ligue nationale de basket qui annonce jeudi 12 mars le report de toutes les rencontres prévues jusqu'au 31 mars, conséquence de l'épidémie actuelle de coronavirus qui touche le pays. Alors que le Boulazac Basket Dordogne devait se déplacer en Alsace pour affronter la SIG Strasbourg, Claude Bergeaud, le manager général du BBD affiche son soulagement face à cette décision de la LNB.

"C'est une décision inspirée par la sagesse", estime Claude Bergeaud. _"_Nous étions concernés avec un déplacement à Strasbourg, et on sait que c'est une zone à risque. On est très apaisé et on remercie la Ligue d'avoir fait preuve de cette sagesse", ajoute le manager du BBD.

La réaction de Claude Bergeaud après la décision de reporter les rencontres d'Elite jusqu'au 31 mars. Copier

Quel impact sur le championnat ?

_"Les conditions n'étaient pas réunies pour qu'on puisse disputer les rencontres sereinement parce que les acteurs sont aussi sous la menace d'être infectés aussi, et le public ne pouvait pas assister à ces rencontres", explique Claude Bergeaud. "L'impact est moins important en différant ces journées là qu'en les maintenant"_, assure le manager du BBD.

Une décision imitée par la fédération

Cette décision de reporter toutes les compétitions prévues jusqu'au 31 mars a été imitée quelques heures plus tard par la Fédération française de basketball qui précise que cette mesure concerne "tous les championnats et coupes seniors et jeunes".

La FFBB ajoute que le Top 8 Arena Loire, qui devait qualifier les deux finalistes de la Coupe de France et devait se dérouler le week-end du 21 mars à Trélazé (Maine-et-Loire) en présence du BBD est également annulé.