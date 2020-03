Coronavirus : tous les championnats amateurs de basket annulés, excepté la Ligue Féminine

Le coronavirus aura eu raison de la saison 2019-2020 de basket, après avoir stoppé celle du volley, du handball et du rugby. La Fédération Française de Basket Ball (FFBB) a annoncé dans un communiqué ce dimanche 29 mars mettre fin à toutes les compétitions amateurs, à l'exception de la Ligue Féminine, pour laquelle une décision définitive sera rendue le 10 avril.

La Ligue Féminine en suspens jusqu'au 10 avril

Pour prendre cette décision, la Fédération a consulté tout au long de la semaine un ensemble d'acteurs impliqués : les ligues, les clubs, les collectivités locales, ainsi que le Ministère des Sports. Pour ce qui est de la Ligue Féminine, la Fédération considère qu' "au regard des enjeux sportifs et économiques, il est nécessaire de tout mettre en oeuvre pour terminer ce championnat". Elle se donne deux semaines pour étudier toutes les solutions possibles et arrêter une décision définitive le 10 avril, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire

La Fédération précise qu'il n'y aura ni de titre de champion, ni de relégation avec ces annulations, et a déjà évoqué les modalités d'une qualification des clubs féminins pour la prochaine saison du championnat européen.

Quel sort pour Basket Landes ?

Dans ces conditions, si la saison 2019-2020 venait à être annulée, Basket Landes, classé 6e dans le championnat, conserverait logiquement sa place en Ligue Féminine, mais bénéficierait également d'une qualification en Eurocup pour la saison prochaine.

Une décision et une organisation saluée par Marie-Laure Lafargue, présidente de Basket Landes : "c'est le petit rayon de soleil de cette nouvelle, même si on restera frustrées que tout ça ne se soit pas passé sur le terrain, si ça devait s'arrêter là".

Elle explique avoir peu d'espoir que la saison se poursuive dans le contexte actuel de confinement total de la population, mais reconnaît que les pistes avancées par la Fédération en cas d'annulation sont rassurantes et permettent de dissiper quelques incertitudes.

Fin de parcours pour Dax Gamarde Basket

Du côté de la Nationale 1 et de Dax Gamarde, pas de suspens, la saison s'arrête là. Une décision frustrante mais compréhensible pour Jean Lamaignere, le président du club : "Je suis attristé de cette nouvelle, mais conscient aussi que c'était la seule solution. Nous allons maintenant tout mettre en oeuvre pour la saison prochaine. Tout notre travail ne doit pas s'arrêter à cause d'un virus" a-t-il déclaré dans une vidéo postée sur la page Facebook du club, avant de saluer le travail des soignants, des caissiers et de tous ceux qui sont en première ligne dans la lutte contre le coronavirus.

En Nationale 1, les annonces de la Fédération sont les mêmes : pas de titre de champion, pas d'accession, ni de relégation. Dax Gamarde aura donc fini la saison en queue de classement, à la 9e place du championnat.